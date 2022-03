Mit Leo Zenglein startete der Jüngste der Bad Kissinger Box-Riege bei den unterfränkischen Jugendmeisterschaften in Würzburg. Im Papiergewicht bis 42 Kilogramm präsentierte der Elfjährige sein Können erstmals vor Publikum. Gegen den Amberger Xaver Hermann ging der TSV-Boxer beherzt zur Sache und griff den fast einen Kopf größeren Oberpfälzer beherzt an, der allerdings mir der langen Führhand clever dagegen hielt und die erste Runde für sich entschied.

Danach gelang es dem Bad Kissinger, die Führhand seines Gegners besser zu blocken, um anschließend mit Trefferserien zu punkten. Dennoch musste sich der Saalestädter nach einem tollen Kampf mit dem zweiten Platz zufrieden geben, der zur Teilnahme an der bayerischen Jugendmeisterschaft berechtigt.

Auf Grund der Leistung wurde Leo Zenglein zu einem Sparring gegen Artur Pabst (Kitzingen) eingeladen, um dem noch sehr jungen Sportlern Praxis im Ring zu vermitteln. Auch in dieser Auseinandersetzung zeigte er sein Können und seinen Kampfeswillen und beherrschte den Gegner von Anfang an. "Wir alle vom TSV Bad Kissingen sind stolz auf unseren Nachwuchs. Leo boxt jetzt mit sechs anderen Vereinskollegen am 19. März in Eichstätt um die Frankenmeisterschaft", sagt TSV-Trainer Edgar Feuchter.