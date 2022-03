SG Waldberg/Stangenroth - SV Aura 2:2 (0:1). Tore: 0:1 David Böhm (22.), 1:1 Johannes Edelmann (55.), 2:1 Bastian Krapf (57.), 2:2 David Böhm (58.). Rot: Florian Wehner (SG., 90.+5).

"Um vielleicht vorne noch einmal anzugreifen, hätten wir dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen", bilanzierte Mirko Kleinhenz. Nichtsdestotrotz war der SG-Coach mit dieser Partie und ihrem Ausgang absolut zufrieden "angesichts unserer aktuell dünnen Personaldecke und einer immer wieder veränderten Startelf". Auf dem schwer bespielbaren, da holprigen Platz in Stangenroth hatten die Auraer den besseren Start - weil der Gegner ordentlich mithalf. "In der ersten Hälfte hätte Aura schon den Sack zumachen können", wusste Kleinhenz, dessen Elf zweimal SV-Spielertrainer David Böhm zum Toreschießen einlud, zweimal verhinderte SG-Keeper Sven Eyrich den Rückstand. Dann war der Gastgeber besser im Spiel mit Gelegenheiten für Julian Raab und Elias Seufert, ehe Böhm nach einem Ballverlust der SG im Mittelfeld samt Schnittstellen-Pass von Mirko Hälbig doch noch traf. Nach der Pause war die Kleinhenz-Elf am Drücker, während es der Gegner meist mit langen Bällen auf Böhm versuchte. Nach einem feinen Pass von Sebastian Eisenhauer markierte Johannes Edelmann den Ausgleich, ehe Bastian Krapf nach Edelmann-Zuspiel die Partie gedreht hatte. Freilich nur für Momente, weil David Böhm ein zweites Mal einnetzen durfte. "Da haben wir nach einem langen Einwurf geschlafen", monierte Kleinhenz. Nach einem rüden Foul eines Auraers ließ sich Florian Wehner zu einer Beschimpfung hinreißen und sah dafür den roten Karton. "Auch wenn das schlecht für uns ist, hat der Schiedsrichter eine gute Leistung gezeigt", so Kleinhenz.

VfR Sulzthal - SG Haard/Nüdlingen 5:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Tim Eckert (23., 33., 57.), 4:0 Alexander Unsleber (65.), 4:1 Samuel Radi (81., Foulelfmeter), 5:1 Alexander Unsleber (87.).

Mit dem 5:1-Sieg über WMP Lauertal hatte die SG Haard/Nüdlingen ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt, doch an diese gute Leistung konnte die Spielgemeinschaft bei einem der Aufstiegskandidaten nicht anknüpfen. Die Sulzthaler kamen jedenfalls zu einem ungefährdeten und in der Höhe verdienten Erfolg. Mit einem dreifachen Torschützen Tim Eckert, dessen lupenreiner Hattrick nur vom Pausenpfiff verhindert wurde. Der VfR-Goalgetter hatte erstmals nach einem langen Ball von Keeper Felix Neder mit einem Heber Erfolg, um dann einen Freistoßball aus 20 Metern in den Winkel zu schlenzen. Das 3:0 entsprang einer schönen Kombination über Markus Keller und Fabian Weber. Mit dem Doppelpack von Alexander Unsleber hatte die Pfeuffer-Elf ihren Torhunger gestillt, weitere Gelegenheiten für Mirko Kaiser, Fabian Weber und Marcel Schmitt unterstreichen die Überlegenheit der Gastgeber. Den Ehrentreffer markierte Samuel Radi per Strafstoß nach dem Foul von Jan Bischoff an Sebastian Martin.

SG Oerlenbach/Ebenhausen - SG Reiterswiesen/Arnshausen II/FC 06 II 4:1 (3:1). Tore: 1:0 Moritz Kugler (11., Eigentor), 2:0, 3:0 Nils Halbig (15., 43.), 3:1 Johannes Friedrich (Foulelfmeter, 44.), 4:1 Noah Pentenrieder (84.). Gelb-Rot: Luca Ehrenberg (53., Reiterswiesen).

Ein abwechslungsreiches Spiel vor prima Kulisse bekamen die Fans in Ebenhausen geboten. Und obwohl der Gast sicher einige Körner in seiner Freitagspartie gelassen hatte, begann die SG Reiterswiesen motiviert und druckvoll. Allein es fehlte der krönende Abschluss bei den Versuchen von Jakob Fischer und Marcel Röder, die entweder zu unpräzise waren oder von Simon Seidl abgefischt wurden. Weitaus effektiver agierte da die Elf von Frank Halbig, die vorlegte durch das Kopfball-Eigentor von Moritz Kugler nach einer Hereingabe von Sandro Cazzella, dann mit einem Doppelpack von Nils Halbig gar auf 3:0 stellte. Erst hatte der bestens aufgelegte Stürmer eine Einzelleistung gekrönt, dann von einem Abwehrfehler profitiert. Einen dritten oder gar vierten Treffer verhinderten Pfosten und Latte. Gänzlich glücklos bleiben sollte mit Joachim Hofmann der zweite Stürmer der Heimelf. Mit dem von Jo Friedrich verwandelten Strafstoß nach Foul an Jakob Fischer verkürzte der Gast, der sich aber quasi selbst ein Bein stellte mit der Ampelkarte für Luca Ehrenberg. Ein drittes Mal Alu traf Halbig mit seinem Freistoßball kurz nach Wiederanpfiff, ehe Noah Pentenrieder im Strafraum-Getümmel für den Schlusspunkt sorgte.

FC Bad Brückenau - DJK Schondra 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Alexander Krämer (3.), 1:1, 1:2, 1:3 Jonas Barthelmes (14., 51., 78.). Gelb-Rot: Florian Jakobsche (91., Bad Brückenau).

Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und gingen mit dem ersten Angriff in Führung, als Alexander Krämer unbedrängt einschlenzte. Die Sinnstädter agierten im weiteren Verlauf des Derbys weiter wie Feuerwehrleute, allerdings waren nun Löscharbeiten angesagt. Dusel für die Bad Brückenauer, dass der Unparteiische ein sicht- und gut hörbares Foul an Tim Weimann im Strafraum nicht ahndete. Vier Minuten später schlug DJKler Jonas Barthelmes das erste Mal zu, und zwar per Flugkopfball nach einer Flanke von Leon Vogler und der Parade von Keeper Maximilian Lother, der kurz vor der Pause einen Schlenzer von Yanik Berberich um den Pfosten drehte. Alle Fangkünste waren gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs umsonst, als FC-Spielertrainer Philipp Jakobsche in bester Absicht in einen Barthelmes-Flachschuss grätschte, dabei allerdings eine Bogenlampe fabrizierte, die den Weg ins Tor fand. Die Vorentscheidung fiel, als Barthelmes nach einer Freistoßflanke von Leon Vogler die Kugel direkt abnahm und aus der Drehung ein dritten Mal an diesem Tag einlochte. Die Revanche der Jakobsche-Elf für die Hinspielniederlage hatte sich so erledigt, die DJKler ließen bis zum Abpfiff bei guter Raumaufteilung Ball und Gegner laufen und verpassten noch den ein oder anderen Treffer. sbp

SG Reiterswiesen/Arnshausen II/FC Bad Kissingen II - SG Obererthal/Frankenbrunn/Thulba II 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Steffen Gerlach (41.), 0:2 Florian Döll (44.), 1:2 Lukas Rottenberger (52.). Gelb-Rot: Leon Eschenbacher (79., Reiterswiesen).

Im Duell zweier Mannschaften, die sich mitten im Abstiegskampf befinden, erarbeiteten sich die Gäste nach einer Viertelstunde die erste gute Möglichkeit, scheiterten aber am Pfosten. Kurz darauf zielte Tizian Fella auf Reiterwiesener Seite mit dem Kopf nur knapp über das Tor. Gegen Ende der ersten Halbzeit stand zunächst Steffen Gerlach bei einem Abpraller goldrichtig und schob zur Führung ein, die Florian Döll drei Minuten später nach einem Steilpass erhöhte. Reiterswiesen fiel nach der Pause nicht mehr viel ein, ehe Lukas Rottenberger sich ein Herz fasste und den Ball aus 25 Metern genau in den Winkel platzierte. Die letzte Chance vergaben die Gäste, Kapitän Markus Weidinger scheiterte aus aussichtsreicher Position. "Der Gegner wusste, worum es geht und hat entsprechend gekämpft, während wir oft zu verspielt waren", bemängelte Tobias Vogel nach dem Spiel. Bei der SG Reiterswiesen bleibt Marcel Röder über die Saison hinaus Spielertrainer und wird dabei ab sofort von Johannes Friedrich als Co-Spielertrainer unterstützt. smb