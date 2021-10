FC Thulba - TSV Münnerstadt 0:6 (0:2) Tore: 0:1 Lucas Fleischmann (33.), 0:2 Simon Snaschel (39.), 0:3, 0:4 Sebastian Schubert (80., 82.), 0:5, 0:6 Simon Snaschel (87., 90.).

"Gegen Thulba haben wir uns immer schwer getan", hatte im Vorfeld Münnerstadts stellvertretender Abteilungsleiter Walter Fleischmann gewarnt, doch diesmal sollte das so gar nicht der Fall sein. Gäste wie Zuschauer waren zunächst überrascht, dass das Landkreisderby auf der Thulbaer Höhe auf dem Ausweichplatz angepfiffen wurde - bei schönstem Fußballwetter. "Die Verlegung auf den kleinen Platz hat uns zusätzlich motiviert", sagte der spätere dreifache Torschütze Simon Snaschel. Die Lauertaler bestimmten vom Anpfiff weg die Partie und gingen, nachdem vorher schon einige Chancen liegen gelassen wurden, durch einen Abstauber von Lucas Fleischmann in Führung. Zuvor hatte Snaschel die Kugel an die Latte geköpft. Als der Gäste-Torjäger den Vorsprung noch vor dem Seitenwechsel ausbaute, gingen bei einigen FClern, die offensiv nur mit langen Bällen operierten, schon die Köpfe runter. Nach der Pause ließen die Mikolaj-Schützlinge Ball und Gegner laufen, wirkten im Abschluss allerdings nicht so konzentriert, mit Ausnahme der Schlussviertelstunde.

Abwehrtrio wird schmerzlich vermisst

Als die Gastgeber, die ihr Abwehrtrio Cedric Werner, Rene Leurer und Fabio Reuß schmerzlich vermissten und nur zwei Spieler auf der Wechselbank hatten, bereits die weiße Fahne gehisst hatten, setzten die TSVler zur Schlussoffensive an. Der eingewechselte Sebastian Schubert mit Doppelpack und der "gnadenlose" Snaschel schraubten den Sieg in eine Höhe, die der Mützel-Elf noch schmeichelt. "Wir haben nach zwei Niederlagen in Folge eine gute Reaktion gezeigt. Wir haben uns erst einmal im oberen Tabellendrittel festgesetzt und wollen am nächsten Spieltag gegen Hirschfeld nachlegen", freute sich TSV-Abteilungsleiter Rainer Schmittzeh: Für die Thulbaer heißt das neue Saisonziel: Kampf um den Relegationsplatz.

Thulba: A. Büchner - M. Gah (46. Diemer), Pfülb, Mützel, S. Gah - D. Büchner, Betz, Graser (65. Hauck), Knüttel - L. Heim, Huppmann.

Münnerstadt: Balling - J. Markert, Köhler, Weber, L. Schmittzeh - Katzenberger, Sperlich (82. Ansari), Quinones (53. Schubert), Müller - Snaschel, Fleischmann.

FC 06 Bad Kissingen - TSV Forst 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Yannick Reinhart (39.), 0:2 Tim Westerhausen (90.), 1:2 Vlad-Mircea Ruja (90.+3.). Rot: Tizian Fella (22., Bad Kissingen).

Eine Woche nach dem Sieg in Altbessingen mussten die 06-er einen Dämpfer hinnehmen, "wie er leider immer wieder passieren kann", so FC-Abteilungsleiter Stephan Heimerl. Grund für die Niederlage vor den gut hundert Fans war, dass die Kurstädter die Partie nie richtig in den Griff bekamen, der zweikampfstarke Gegner vereitelte die Angriffsbemühungen der Platzherren meist im Ansatz. Den Haßberglern spielte zudem die frühe Rote Karte für die Kurstädter in die Karten. Tizian Fella soll die Notbremse gezogen haben, "was sehr umstritten war", so der Informant.

In einer Begegnung mit wenigen Hochkarätern verdankten die Gäste die Führung einem Abwehrschnitzer der Platzherren: Der flinke Yannick Reinhart ließ sich nicht lange bitten und gab Jan Hofmann in einer 1:1-Situation das Nachsehen. Ein ähnliches Erfolgserlebnis blieb Luis Hüfner versagt, der Forsts Keeper Ben Stacey nicht zu bezwingen wusste. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die May-Mannen zwar den Druck, doch Zählbares sprang in einer weiter chancenarmen Auseinandersetzung nicht heraus.

Auf der anderen Seite fiel dem Gast in Überzahl nicht besonders viel ein. "Beide Mannschaften haben sich eher neutralisiert", so Heimerl. Erst in den letzten zwanzig Minuten wurden Heilmann & Co dominant, kassierten aber den zweiten Gegentreffer, der äußerst umstritten war. Denn die Gäste kamen erst nach einem nicht geahndeten Foul an Luis Hüfner in Ballbesitz. Dass dem eingewechselten Vlad-Mircea Ruja noch der Anschlusstreffer gelang, war weder für den Schützen noch für die Teamkollegen ein Trost.

Bad Kissingen: Hofmann - Schmitt, Heilmann, Popa, Halbig (90. Bajrami)- Fella, May (68. Brakk), J. Hüfner (46. Ruja), L. Hüfner- Lijesnic (73. Fischer), Krettek.

Außerdem spielten

DJK Dampfach - SV/DJK Oberschwarzach 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Adrian Hatcher (85., Elfmeter).

SG Stadtlauringen/Ballingshausen - TSV Trappstadt 3:3 (1:2). Tore: 0:1 Lukas Häpp (9.), 0:2 Niklas Bauer (28.), 1:2 Jannik Scheuring (33.), 2:2 Julian Braun (51.), 3:2 Stefan Guthardt (58.), 3:3 Elias Werner (82.).

SV Rödelmaier - TSV Ettleben 1:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Simon Michel (27., 28.), 1.2 Nico Rauner (53.), 1:3 Maximilian Mosandl (82.).

DJK Hirschfeld - TSV Bergrheinfeld 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Mario Knaup (26.).