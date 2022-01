Sie sprechen von nichts weniger als einem "verlorenen Sohn", der zurückkehrt: Kürzlich verkündeten die Verantwortlichen des FC WMP Lauertal, dass Stefan Denner zur neuen Saison Spielertrainer des Kreisligisten wird. Als Co-Trainer soll ihm mit Alexander Faust aus Volkershausen, noch bekannt aus Maßbach und Poppenlauer, zur Seite stehen.

"Nachdem Trainer Martin Schendzielorz bekannt gegeben hatte, den Verein am Ende der Saison gen Hirschfeld zu verlassen, begann für die Verantwortlichen die Suche nach einem geeigneten Nachfolger", heißt es in der Mitteilung der Spielgemeinschaft aus Maßbach, Poppenlauer und Weichtungen. Relativ schnell habe man sich mit dem Gedanken befasst, Denner zurückzuholen. Dieser hatte die Corona-Doppelsaison 2019/21 bei den Lauertalern gespielt, bevor er vor dieser Spielzeit als kickender Coach nach Rothhausen/Thundorf ging.

Denners Einsatzzeiten dort blieben aber überschaubar. Eine hartnäckige Hüftverletzung warf ihn zurück und zwang ihn zu einer Operation.

Nun darf der 35-Jährige ein halbes Jahr keinen Sport treiben. Damit er nicht ganz auf Fußball verzichten muss, wurde ein Kompromiss gefunden. Der Weichtunger wird schon zur Rückrunde seinerseits Co-Trainer von Heiko Seit - anstelle von Gary Huntoon bei der Zweiten von WMP Lauertal, die in der Kreisklasse um den Klassenerhalt kämpft. Eben dieser Klassenerhalt wäre für Denner ein Riesenerfolg. Auch sollen die WMP-II-Kicker wieder Spaß am Fußball haben.

Als künftiger Trainer der Ersten hofft Stefan Denner auch auf deren Verbleib in der Kreisliga in dieser Spielzeit. Danach will er die Mannschaft weiterentwickeln. Und zwar nicht von der Seitenlinie aus, sondern auf dem Feld. "Ich will noch einmal angreifen", sagt der 35-Jährige.

Vonm TSV Rothhausen/Thundorf hat sich Stefan Denner nach eigenen Angaben "einvernehmlich getrennt". Dies sei so gekommen, als bekannt wurde, dass er verletzungsbedingt operiert werden muss. Ein wenig bedauert er die Trennung zur Winterpause; lieber hätte er sich bis zum Ende der Saison dort engagiert. Andererseits reizt den Weichtunger die Rückkehr zu seinem Heimatverein und die sportliche Herausforderung in der Kreisliga (Stand jetzt).

Gut bestelltes Feld bei altem Verein

Beim TSV Rothhausen/Thundorf sieht er das Feld als gut bestellt an. Sowohl die 1. als auch die 2. Mannschaft stünden in der Spitzengruppe der A- beziehungsweise B-Klasse. Die Trainingsbeteiligung sei mit 16 bis 18 Spielern für zwei Teams gut.

Stefan Denner verbrachte seine Fußball-Jugend in Großbardorf. Nnach kurzen Zwischenspielen in Seubrigshausen in der Kreisliga und in Rödelmaier in der damaligen Bezirksoberliga spielte er von 2007 bis 2019 für die DJK Weichtungen. Die letzten beiden Jahre dieser Zeitspanne übernahm Denner Verantwortung als Spielertrainer, ehe seine Mannschaft zusammen mit Maßbach und Poppenlauer in der SG WMP Lauertal aufging.