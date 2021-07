Als Kämpfer lieben sie die Herausforderung: die Boxer des TSV Bad Kissingen. "Wir haben uns von der Pandemie und ihren Folgen nicht unterkriegen lassen. Schade nur, dass unsere Jungs und Mädels durch den Lockdown regelrecht ausgebremst wurden und ihren hohen Leistungsstand nicht halten konnten. Schmerzhaft war die Zeit auch finanziell, weil uns durch die Absage von Events auch Einnahmen fehlten", resümiert TSV-Coach Edgar Feuchter.

Trainiert wurde im Winter und Frühjahr, kontaktlos und im Freien. "Da hat so mancher Spaziergänger und Radfahrer gestaunt, unsere Sportler bei Regen Kälte und Schneeschauern unter der Südbrücke trainieren zu sehen", sagt Feuchter. Motivation und Passion, die sich auszahlen sollte, denn als die Schutz-Maßnahmen gelockert wurden, schafften Louis Krass, Mohammad Shadab und Max Neeb den Sprung in den Landeskader. Noch gesichtet werden Florian Säwert, Kai Friedensohn, Elias Paul und Elias Leifels. Mit der Rückkehr in die Halle begann zudem die Vorbereitung auf die bayerischen Meisterschaften in Neuendettelsau.

"Eigentlich wollte ich etwas kürzer treten, habe mich aber entschieden, noch einige Jahre dran zu hängen. Mein Herz gehört dem Boxsport und der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen", lässt Edgar Feuchter wissen, der seine Trainerlizenz bis Ende 2025 verlängert hat. Um neuen Nachwuchs zu generieren, hat die Abteilung einen Flyer anfertigen lassen. Die 3. Boxnacht findet am 30. Oktober statt in einer spannenden Kooperation mit dem Zirkus Luna. "Gebt euch einen Ruck und schaut bei uns mal vorbei. Wir machen euch fit und stark fürs ganze Leben", sagt Feuchter.