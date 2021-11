D ie 1:4-Heimniederlage vom Freitagabend gegen die SG Kerzell ändert nichts daran, dass die SG Oberzell/Züntersbach aus einer komfortablen Position heraus in die Abstiegsrunde der Gruppenliga gehen wird. Die 120 Zuschauer in Oberzell sahen ein packendes, emotionales Kampfspiel mit zehn Gelben Karten und einem frühen Platzverweis der Gastgeber, der als Knackpunkt des Spiels gesehen werden kann. So wurde Simon Ankert nach 26 Minuten bereits mit Gelb-Rot - nach Ballwegschlagen und Foulspiels - des Feldes verwiesen. In der 60. Minute entschied der Referee auf Strafstoß für die SG OZ, gab dann aber Schiedsrichter-Ball, da Julian Ankert dem Schiedsrichter angezeigt hatte, dass er nicht gefoult worden sei. Der gegnerische Trainer Bleuel würdigte diese Aktion im Nachgang wie folgt: "In einem so wichtigen Spiel und in einer entscheidenden Phase. Hut ab. Julian hat gezeigt, dass er ein großer Sportsmann ist."

Regionalliga Bayern

17 Tore: Adam Jabiri (Schweinfurt); 15 Tore: Nemanja Motika (Bayern München II); 14 Tore: Robin Ungerath (Burghausen); 13 Tore: Stephan Hain, Patrick Hobsch (beide Unterhaching); 12 Tore: Meris Skenderovic (Schweinfurt), Semir Telalovic (Illertissen), Gabriel Vidovic; 11 Tore: Oliver Batista Meier (beide Bayern München II); 10 Tore: Markus Ziereis (Bayreuth); 9 Tore: Philipp Federl (Eichstätt), Pablo Pigl (Pipinsried); 8 Tore: Patrick Hofmann (Aubstadt), Andre Leipold (Burghausen), Lukas Riglewski (Heimstetten).

Bayernliga Nord

19 Tore: Jakob Tranziska (Eintracht Bamberg); 16 Tore: Patrick Kroiß (Ansbach); 15 Tore: Lukas Dotzler (Ammerthal); 12 Tore: Nico Geyer (Erlangen); 10 Tore: Daniel Haubner (Neumarkt), Franz Helmer (Eintracht Bamberg), Stephan König (Feucht), Jim-Patrick Müller (Vilzing), Severo Sturm (Abtswind); 9 Tore: Simon Allgaier (Don Bosco Bamberg), Michael Jonczy (Gebenbach), André Luge (Vilzing), Lukas Schmittschmitt (Eintracht Bamberg), Christian Schrödl (Neumarkt); 8 Tore: Mergim Bajrami (Ammerthal), Andreas Jünger (Vilzing), Christopher Kracun (Erlangen); 7 Tore: Matej Kyndl (Hof), Jonas Marx (Neumarkt), Giuliano Nyary (Seligenporten), Niklas Seefried (Ansbach), Dominik Sperlein (Don Bosco Bamberg), Tim Strohmenger (Großbardorf), Sayko Trawally (Don Bosco Bamberg).

Landesliga NW Vorrunde 2

14 Tore: Christian Breunig (Haibach); 12 Tore: Alexander Grimm (Röllbach), Dominik Halbig (Fuchsstadt); 10 Tore: Nikolaos Koukalias (Haibach); 8 Tore: Tim Eisenberger (Höchberg); 7 Tore: Adrian Istrefi (Lengfeld), Moritz Schubert (Rottendorf).

Bezirksliga Ost

18 Tore: Simon Snaschel (Münnerstadt); 15 Tore: Adrian Hatcher (Dampfach); 10 Tore: Jan Krettek (Bad Kissingen); 9 Tore: Simon Michel (Ettleben); 8 Tore: Tobias Gnebner (Oberschwarzach), Mohamed Hamdoun (Forst), Filip Lijesnic (Bad Kissingen); 7 Tore: Sascha Brauner (Altbessingen).

Kreisliga Rhön

14 Tore: Nils Voigt (Wülfershausen); 13 Tore: Lukas Tartler (Untererthal); 10 Tore: Lukas Hergenröther (Riedenberg); 9 Tore: Patrick Warmuth (Wülfershausen), Florian Dietz, Benjamin Diemer, Fabian Mainberger (alle Großbardorf II), Julian Göller (Rottershausen), Aaron Friedel (Steinach); 8 Tore: André Keßler, Sebastian Händel (beide Lauertal), Daniel Kraus; 7 Tore: André Wetterich (beide Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen), Kevin Lormehs (Riedenberg), Yanik Pragmann (Westheim), Martin Felsburg (Urspringen-Sondheim/Rh.), Florian Balling (Wülfershausen).

Kreisklasse Rhön 1

21 Tore: Alexander Unsleber (Sulzthal); 17 Tore: David Böhm (Aura); 15 Tore: Yanik Berberich (Schondra); 12 Tore: Joachim Hofmann (Oerlenbach/Ebenhausen); 11 Tore: Mirko Hälbig (Aura), Tim Weimann (Schondra); 10 Tore: Samuel Radi (Haard/Nüdlingen), Tim Eckert (Sulzthal); 9 Tore: Jan Graser (Aura); 8 Tore: Eugen Ortmann (Bad Brückenau), Leo Rottenberger (Wollbach).

A-Klasse Rhön 1

15 Tore: Florian Friebel (Oberleichtersbach/Modlos); 11 Tore: Alexander Flassig (Garitz); 9 Tore: Alwin Böse (Winkels); 8 Tore: Maximilian Baumgart (Oehrberg /Stralsbach/Geroda), Santo Schneider; 7 Tore: Christian Simon (beide Machtilshausen), Maximilian Knüttel (Oberleichtersbach/Modlos); 6 Tore: Johannes Wirth (Oehrberg/Stralsbach/Geroda), Dimitrios Glykos (Hammelburg I/Fuchsstadt II).

A-Klasse Rhön 2

14 Tore: Jan Blasek (Bad Bocklet/Aschach); 13 Tore: Ludwig Rothaug (Sulzfeld/Merkershausen); 11 Tore: Carsten Eckart (Sulzdorf/Bundorf); 10 Tore: Salieu Bah (Bad Bocklet/Aschach), Pascal Straub (Hohenroth); 9 Tore: Chris Kraus, Pascal Schöfer (beide Burglauer/Reichenbach II/Windheim).