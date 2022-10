Die Vorbereitungen für die 4. Bad Kissinger Boxnacht am Samstag, 5. November (ab 18 Uhr) in der Bayernhalle laufen auf Hochtouren - und das Programm steht nun fest. Die Abteilung des TSV Bad Kissingen rührt schon kräftig die Werbetrommel und bewirbt den Event überwiegend über die sozialen Netzwerke, mit teilweise selbst produzierten Kurzvideos. Es wird sogar eine Premiere geben.

Der Auftaktkampf wird nämlich erstmals von Boxerinnen ausgetragen. Lokalmatadorin Jessica Klose aus Garitz tritt gegen eine Gegnerin aus Weißenburg an und eröffnet damit die vierte Boxnacht. Die Erzieherinnen-Auszubildende ist seit März bei der TSV-Boxabteilung mit dabei und trainiert aktuell teilweis bis zu fünf Mal in der Woche, um topfit für ihren ersten Boxkampf überhaupt zu sein. Im Jahr zuvor noch Nummerngirl, steigt die 18-Jährige nun als Kämpferin in den Ring und wird auch die erste sein, die im neu angeschafften Wettkampfring boxt (wir berichteten).

"Je näher die Boxnacht rückt, desto nervöser werde ich. Mit viel Training versuche ich mich perfekt vorzubereiten", gibt Klose zu. TSV-Trainer Edgar Feuchter hat jedenfalls ein Gegnerin auf Augenhöhe für seine Sportlerin ausgesucht. "Ich werde alles geben, was ich kann", verspricht sie. Danach folgt die "Nacht der Revanche" gegen den Box-Club 1.FC Nürnberg, der mit Kämpfern aus Forchheim, Weißenburg, Würzburg sowie Ludwigsburg verstärkt wird.

Insgesamt zwölf Kämpfe

Insgesamt werden zwölf Kämpfe stattfinden. Die Box-Abteilung des TSV kann gegenüber dem Vorjahr gleich mit zwei Meistern auflaufen. Mohammad Shabad ist Deutscher Meister im Mittelgewicht und Kai Friedensohn Bayerischer Meister im Schwergewicht. Der neue Wettkampfring feiert ebenfalls Premiere. Er wurde erst vor kurzem angeschafft. Der aufwendige Aufbau des alten Rings ist damit vorbei und erleichtert die Vorarbeiten ungemein. Das Rahmenprogramm mit Akrobatik (Circus Luna), TSV-Turnerinnen, Natascha Wallace (Sängerin) sowie The Swag Familie (Tanz) ist fix.

Als Ehrengast hat wieder Will "De Ox" Fischer aus Frankfurt zugesagt. Der ehemalige Schwergewichts-Profiboxer war schon im Vorjahr mit dabei und ist sozusagen der TSV-Glücksbringer. Er war Deutscher Juniorenmeister (1989 und 1990), Junioren-Europameister (1990) und dritter Sieger bei der Juniorenweltmeisterschaft (1990). Von 1996 bis 1999 war er Deutscher Meister im Schwergewicht.

Die Bad Kissinger Boxnacht feierte 2019 Premiere und hat sich mittlerweile zu einem festen Event für den TSV entwickelt. Damals noch im Tattersall durchgeführt, mussten die Boxer in die Bayernhalle umziehen, da das bisherige Veranstaltungsgebäude durch das Impfzentrum noch immer belegt ist. Box-Größen wie Rene Weller fanden auch schon den Weg in die Kurstadt und zeigten sich begeistert.

Folgende Kämpfer steigen für den TSV Bad Kissingen in den Ring: Jessica Klose, Justin Arnold, Denis Barbie, Leo Zenglein, Maximilian Kisckarjow, Elias Paul, Felix Säwert, Bert Piontek, Lazlo Hegedüs, Axel Fredrich, Max Neb, Kai Friedensohn sowie Mohammad Shabad. Eintrittskarten für die Veranstaltung gibt es ausschließlich an der Abendkasse.