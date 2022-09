SG Oberleichtersbach/Modlos - SG Bad Bocklet/Aschach 4:2 (2:1). Tore: 1:0 Frank Brückner (22.), 2:0 Simon Wittmann (28.), 2:1 Erick Heinrichs (37.), 3:1 Simon Wittmann (66., Foulelfmeter), 4:1 Florian Friebel (88.), 4:2 Jan Blasek (90.+6).

Die erste Saisonniederlage in Diebach hat den Aufsteiger offensichtlich nicht aus der Bahn geworfen. Eindrucksvoll holten sich die Oberleichtersbacher und Modloser die Spitzenposition in der Kreisklasse 1 zurück. Wobei Pressewart Alexander Bub zugab, dass Mitaufsteiger Bad Bocklet/Aschach "nicht schlecht gespielt" habe. "Sie waren griffig in den Zweikämpfen." Und hätten fast die Führung erzielt als ein SGO-Verteidiger auf dem aufgeweichten Boden wegrutschte, es die heimische Abwehr aber noch verteidigt bekam (5.). Und so brachte Abwehrmann Frank Brückner, diesmal als Rechtsaußen aufgeboten, nach feinem Pass von Yannik Enders die Gastgeber in Führung. Simon Wittmann legte relativ schnell nach. Wenn die Rhöner derzeit anfällig sind, dann bei Standards. Und so gelang dem Tabellenletzten nach einer scharf hereingebrachten Ecke und einem Gestochen im Fünf-Meter-Raum der Anschluss. Nach der Pause drückte Bad Bocklet/Aschach sprang laut Bub nicht heraus. Und so machte Wittmann per Elfer eigentlich den Deckel drauf. Jakob Leitsch war zuvor über links außen durchgebrochen und gefoult worden. Schließlich traf dann einer, dem das lange verwehrt geblieben war: Florian Friebel erzielte nach gutem Pass sein erstes Saisontor.Die Ergebniskosmetik für den Gast fiel wieder per Standard: Jan Blasek zirkelte einen Freistoß direkt ins Tor.

SV Aura - DJK Schondra 2:4 (1:2). Tore: 1:0 Peter Leitsch (9., Eigentor), 1:1, 1:2 Mario Hägerich (11., 17.), 1:3 Tim Weimann (70.), 2:3 Jannik Schmitt (80.), 2:4 Tim Weimann (86.).

Einen heftigen Rückschlag musste Spitzenreiter Aura gegen die eher mäßig in die Saison gestarteten Schondraer einstecken. Doch die Heimpleite - das musste SV-Abteilungsleiter Daniel Sauer zugeben - war verdient. "Wir haben keine gute Leistung gezeigt und haben zurecht verloren." Dabei hatte es gut begonnen für die Gastgeber. DJK-Spieler Peter Leitsch bekam den Ball im Strafraumgewühl unglücklich ans Bein: Eigentor. Doch die Gäste glichen wenig später nach einer für Sauer fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung aus. Der Referee sah - anders als die Auraer Spieler - den Ball für Schondra im Seitenaus. Der schnell ausgeführte Einwurf erwischte die in der Vorwärtsbewegung begriffenen SVler kalt; Mario Hägerich verwandelte eiskalt. Wenig später legte derselbe Akteur sogar die Führung für die Gäste vor - gleichzeitig der Stand nach einer eigentlich ausgeglichenen Halbzeit. Nach der Pause wollten die Auraer den Rückstand aufholen, doch laut Sauer kam "erschreckend wenig". Und so baute Tim Weimann die Führung der Gäste gegen schon etwas aufmachende Gastgeber noch aus. Hoffnung keimte für Aura, als Jannik Schmitt aus einer unübersichtlichen Situation im gegnerischen Sechzehner heraus den Ball über die Linie drückte. Der Ausgleich schien möglich, doch dann fingen sich die SV-Kicker noch einen sauber herausgespielten Konter. Kritik äußerte Daniel Sauer noch an einigen in seinen Augen überzogenen Minutenstrafen, die aber beide Teams trafen.

TSV Oberthulba - TSV Wollbach 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Erik Beyer (90.+3).

Unglaublich glücklich dürften die Kicker des TSV Oberthulba Sonntagabend (oder Montagfrüh) ins Bett gegangen sein. Denn kurz vor Schluss - es war die dritte Minute der Nachspielzeit - schaffte einer der Ihren noch den Siegtreffer. Markus Kaufmann flankte von der linken Seite butterweich in den Wollbacher Strafraum; Erik Beyer nickte aus vier bis fünf Metern ein. Der Schiedsrichter pfiff dann zwar noch zum Anstoß des TSV an, aber bald wieder ab. In den beiden Hälften zuvor hatte Informant Kevin Voll, der auch mitspielte, "ein intensives Spiel, wie immer die vergangenen Jahre" erlebt. Die Wollbacher machten seinem Oberthulbaer Team vor allem in der Anfangsphase zu schaffen. Dafür drängte der TSV in den letzten 20 Spielminuten mehr aufs Tor. Dieses lag für Voll dann schon länger in der Luft, bevor Beyer einköpfte. Insgesamt wäre auch "ein Unentscheiden für beide Seiten okay" gewesen.

SV Machtilshausen - SG Reiterswiesen/Arnshausen/FC 06 Bad Kissingen II 2:2 (2:1). Tore: 0:1 Jakob Fischer (17.), 1:1 Niklas Bischof (36.), 2:1 Tizian Fella (41., Eigentor), 2:2 Sven Kleinhenz (54., Elfmeter).

Von einer am Ende gerechten Punkteteilung sprach SVM-Informant Klemens Schmitt. Mit einem arg ausgedünnten Kader hielt die Heimelf gerade kämpferisch dagegen. Die Gäste waren feldüberlegen und gingen in Führung. Per Kopf traf Jakob Fischer zum 1:0 aus Gästesicht. Noch vor dem Seitenwechsel konnte Machtilshausen zurückschlagen. Nach einer schönen Einzelleistung traf Niklas Bischof zum Ausgleich. Nur kurze Zeit später war Bischof erneut am Tor beteiligt. Sein Eckball wurde von Tizian Fella unglücklich ins eigene Tor abgefälscht. Kurz nach Wiederanpfiff wurde Tizian Fella von Andreas Koch gefoult und den fälligen Strafstoß verwandelte Sven Kleinhenz. In der Schlussphase hatten beide Teams noch Chancen, ohne jedoch einen weiteren Treffer zu erzielen.

SV Garitz - SC Diebach 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Patrick Schmähling (40.), 1:1 Benedikt Niebling (79.), 2:1 Luca Schlereth (81.).

Nach dem 3:1-Erfolg am Freitag in Sandberg legt der SV Garitz nach und krönt sein Wochenende mit einem weiteren Sieg. In der letzten Aktion hätte die Heimelf aber noch den Ausgleich kassieren können, als Patrick Schmähling nach einem Konter freistehend an Heim-Keeper Werner scheitert. "Da hatten wir echt Glück", gab auch SVG-Trainer Michael Nöth zu. Er attestierte seinem Team die spielerisch beste Leistung seit vielen Monaten. Obwohl der Gast aus Diebach durch Patrick Schmähling in Führung ging, blieb der SVG ruhig und nutzte seine Chance. Diebach war wegen einer Zeitstraf in Unterzahl und Garitz schlug gnadenlos zu. Benedikt Niebling nahm einen tief gespielten Ball auf und traf zum Ausgleich. Nur zwei Minuten später fand erneut ein Steckpass mit Luca Schlereth einen erfolgreichen Abnehmer. Und dann behielt eben SVG-Keeper Werner die Übersicht und vereitelte die große Ausgleichschance der Gäste.

TSV Wollbach - SC Diebach 3:3 (1:0). Tore: 1:0 Tim Ehrenberg (13.), 1:1 Patrick Schmähling (53.), 2:1 Christoph Kriener (65., Elfmeter), 2:2 Michael Mathes (76.), 3:2 Christoph Kriener (77.), 3:3 Daniel May (90.+4).

Das war kein guter Heimspiel-Freitag für den TSV. Trotz dreimaliger Führung teilten sich der TSV und der Gast aus Diebach die Punkte. Schmerzlich bei der Heimelf die heftigen Verletzungen von Andreas Rost und Marius Geis, die wohl länger ausfallen werden. Mit einem strammen Schuss aus 20 Metern brachte Tim Ehrenberg die Heimelf in Führung. Es war eh ein Spiel vieler Chancen und so gab es etliche Offensivaktionen zu sehen. Kurz vor der Pause dann der erste Dämpfer für den TSV. Ohne Gegnereinwirkung knickte Andreas Rost und musste vom Feld. Diebach kam etwas besser aus der Halbzeit und Patrick Schmähling glich nach einem Abwehrschnitzer freistehend aus. Erneut die Führung für die Heimelf nach einem Foul von Luca Biemüller an Tim Ehrenberg. Christoph Kriener trat an und verwandelte sicher. Die Führung hielt aber wieder nicht lange. Nach einer Balleroberung an der Eckfahne passte Florian Thurn auf Michael Mathes, der überlegt einschoss. Praktisch im Gegenzug nach Wiederanpfiff reagierte Christoph Kriener nach einem Abpraller blitzschnell und der TSV lag wieder in Führung. Bis zur Nachspielzeit, als Daniel May eine Abwehr des TSV-Torhüters aus 20 Metern zum durchaus verdienten Ausgleich in die Maschen knallte.

FC Bad Brückenau - TSV Steinach 1:4 (1:2). Tore: 0:1 Joshua Jung (19.), 1:1 Alexander Krämer (29.), 1:2 Michael Voll (37.), 1:3, 1:4 Maximilian Hein (52., 53.).

Mit jetzt zwei Siegen in Folge arbeitet sich der TSV langsam in der Tabelle nach oben. Der Erfolg in Bad Brückenau war am Ende deutlich. Joshua Jung traf in der Anfangsphase aus 20 Metern zur Gästeführung. Mit einem Sonntagsschuss am Freitagabend aus großer Distanz gelang Alexander Krämer der Ausgleich. Aber noch vor der Pause stellte Michael Voll den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang baute der TSV die Führung dann schnell weiter aus und nahm die drei Punkte mit nach Hause. Maximilian Hein traf binnen zwei Minuten zwei Mal und machte den Deckel drauf auf den dritten Saisonsieg für Steinach.

FC Sandberg - SV Garitz 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Luca Schlereth (9.), 0:2 Luca Cannata (15.), 0:3 Dominik Wehner (80.), 1:3 Janik Holzheimer (90.+2).

Von einem "hart erkämpften Sieg" sprach SVG-Trainer Michael Nöth noch am Freitagabend. Die Gäste kamen gut in die Partie und lagen früh vorne. Nach einem feinen Zuspiel von Luca Cannata traf Luca Schlereth früh. Nur kurze Zeit machte es der Passgeber zum 1:0 selbst und erzielte das 2:0 aus Garitzer Sicht. Einen Kopfball kurz danach setzte Benedikt Niebling nur an den Pfosten. Die Heimelf wurde nun aber stärker und erhöhte den Druck. Garitz hatte im Verlauf der Partie Glück, dass der FCS ebenfalls am Aluminium scheiterte und das gleich zwei Mal. Kurz vor dem Ende stach der Garitzer "Joker" Dominik Werner. Kurz nach seiner Einwechslung vollendete er einen Entlastungsangriff zum 3:0. Für die Heimelf sprang nur noch der Ehrentreffer heraus. rus

Außerdem spielten

FC Sandberg - SG Waldberg/Stangenroth

5:0 (2:0). Tore: 1:0 Pascal Walter (18.), 2:0 Jonas Rottenberger (23.), 3:0 Janik Holzheimer (60., Foulelfmeter), 4:0 Patrice Hillenbrand (67.), 5:0 Jonas Rottenberger (71.)