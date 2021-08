FC Fuchsstadt - TuS Röllbach 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Robin Karch (89.). Gelb-Rot: Dennis Schmidt (90.,

Fuchsstadt).

Ärgerlich. Richtig ärgerlich. So nah dran waren die Fuchsstädter an dem einen Punkt, der sich ob der aktuellen Personalmisere richtig gut angefühlt hätte. Ungeschlagen geblieben wären die Kohlenberg-Jungs obendrauf, was alles, nur keine Selbstverständlichkeit gewesen wäre nach Spieltag 5.

Ein hitziges Spiel

Aber der Konjunktiv im Text ist nicht wegzuleugnen: Kurz vor Spielende war es jedenfalls der Überraschungs-Tabellenführer von der TuS Röllbach, der durch den eingewechselten Robin Karch die maximale Punktzahl mit an den Untermain nahm nach dieser über 90-minütigen Hitzeschlacht. Durchaus hitzig ging es auch auf dem Feld zu, wo Schiedsrichter Simon Dimmerling neunmal den gelben Karton zückte, dabei auch etwas "Rot" beimischte bei der Ampelkarte für Dennis Schmidt, die das Kraut auch nicht mehr fett machte vor der Kulisse von 250 Zuschauern.

Nur ein FC-Torschütze

Kleinigkeiten sind es, die Mut machen für die kommenden Auftritte der Fuchsstädter. So hielt Markus Mjalov fast 90 Minuten durch und gab Simon Bolz sein Saisondebüt - Routine, die die Elf von Martin Halbig dringend benötigt in der verjüngten Mannschaft, die am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Lengfeld bestehen will. Tatsache ist aber auch, dass die aktuelle Abhängigkeit von Dominik Halbig, diesmal im Mittelfeld auflaufend, nicht wegzuleugnen ist, der bislang der einzige FC-Torschütze in dieser Saison ist. Der vierte Treffer resultierte aus einem Eigentor.

Halbig findet's ärgerlich

"In der ersten Halbzeit war das ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Was auch am gegenseitigen Respekt lag, man kennt sich schließlich sehr gut", bilanzierte Martin Halbig. Umso unglücklicher zeigte sich der FC-Trainer, dass der Gegner ausgerechnet mit einem Sonntagsschuss zum Sieg kam, "als wir einen Moment nicht aufgepasst haben. Unter dem Strich geht der Röllbacher Sieg in Ordnung, weil der Gegner einen Ticken besser war. Aber ärgerlich ist er schon, weil wir insgesamt gut verteidigt haben."

Fuchsstadt: Kruppa - Frank, Emmer, (74. Petrunin), Pfeuffer, Raab (84. Schaub), - Bolz, Köhler - Mjalov (81. P. Bold), Schmidt, Halbig - Lieb.