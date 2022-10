FC Fuchsstadt - 1. FC Sand 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Yanik Pragmann (75.), 2:0 Christoph Schmidt (85.).

Er sah fast ein bisschen verloren aus, wie er so hinter hinterm Bratwurststand seine Fußballschuhe sauber machte. Dabei war Yanik Pragmann mit seinem späten Führungstreffer der "Dosenöffner" in einem Spiel, das kniffliger wurde als erhofft.

Die Erwartungen der 317 Zuschauer waren sicher nicht klein: Vom Papier her empfing der erst einmal in der Saison bezwungenen Tabellenführer den Letzten mit 16 Niederlagen. Aber auf dem Platz ist bekanntlich anders.Und so bereiteten die Sander den "Füchsen" erstaunlich große Schwierigkeiten.

Zwar gelang ihnen das oftmals erlösende frühe Tor. Doch Dominik Halbig stand im Abseits (4.). Danach war von einer spielerischen Überlegenheit der Gastgeber in Hälfte eins nichts zu sehen.

Was nicht heißt, dass es keine Löcher in der Abwehr gegeben hätte. Und zwar auf beiden Seiten.

Chancen auf beiden Seiten

Eines hätte beinahe Markus Mjalov nach schönem Doppelpass mit Domi Halbig genutzt. Doch ein Sander Verteidiger grätschte den Ball noch ins Aus (17.). Nach einem Pass von Philipp Pfeuffer legte Christoph Schmidt an der Strafraumgrenze rüber zu Dennis Schmidt, der knapp drüberschlenzte (19.).

Aber auch der Bayernliga-Absteiger wurde gefährlich. Eine Sander sprintete mit Ball auf halblinks durch und schoss die Kugel immerhin ans Außennetz (20.). Wenig später wäre André Lörzer am rechten Pfosten fast noch an eine Flanke herangekommen (21).

Dominik Halbigs Freistoß-Strahl sorgte wieder für ein Chancenplus der Fuchsstädter. Gästekeeper Nils Nigbur faustete zur Seite weg (25.). Nach einem erneuten Halbig-Freistoß köpfte Sebastian Bartel aufs Sander Tor; wiederum rettete der Keeper (32.). Jener Bartel klärte kurz vor der Halbzeit nach einem Sander Konter, traf dabei irgendwie Fabian Röder am Kopf. Elfmeterverdächtig war es wohl nicht (41.). Das 0:0 war nicht unverdient für den Letzten.

Danach versuchten die Fuchsstädter, auch dank zweier Wechsel, zwingender auf die Führung zu drängen. Doch außer einem Freistoßschlenzer, den Nigbur übers Tor lenkte, sprang zunächst nichts heraus (53.). Im Gegensatz dazu waren die Sander dem 0:1 ganz nahe.

Fabian Röder blockte einen versuchten Befreiungsschlag der heimischen Abwehr, war eigentlich frei vorm Tor. Doch Fuchsstadts herauseilende Nummer 1 Andreas Kohlhepp blockte ihn noch mit den Beinen aus der Gefahrenzone. Einige Minuten später fuhr Sand einen Konter, den Stürmer aus rund 20 Metern abschloss. Kohlhepp lenkte den Ball geradeso um den Pfosten (66.).

Kurz darauf kam Pragmann ins Spiel. Und blieb bis zur 75. Minute unauffällig. Der Pass von Patrick Helfrich, der den Ball auf die aufgerückte Sander Abwehr zugetrieben hatte, erreichte ihn fast ein bisschen spät. "Am Ende war das gut. So konnte ich nicht überlegen, ob ich ihn noch mitnehme", sagte der Torschütze. Mit links - nicht sein stärkerer Fuß - schlenzte der Stürmer den Ball ins linke Toreck. Da spielte Sand wegen einer Zehn-Minuten-Strafe in Unterzahl.

Fortan wurde es leichter für die Gastgeber. Sand drängte nicht unbedingt auf den Ausgleich; dennoch öffneten sich mehr Räume als zuvor.

Als Domi Halbig am linken Strafraumeck die Kugel erhielt, leitete das die Entscheidung ein. Der Trainersohn drang in den Sechzehner ein, flankte, Christoph Schmidt hielt den Kopf hin.

Für Yanik Pragmann, erst zur Saison aus Westheim zu den Füchsen gewechselt, "hätte es nicht besser laufen können". Erst nach einer dreiwöchigen Verletzung wieder mal eingewechselt, dann mit seinem Tor den Sieg eingeleitet und die Spitzenposition des FC Fuchsstadt mitgesichert. "Dass man dann als Einwechselspieler den ersten Schuss aufs Tor trifft, ist natürlich schön."

Sein Trainer Martin Halbig gab zu, dass sich seine Mannschaft gegen Sand schwerer getan hatte, als es mancher zuvor erwartet hatte. Den FC Fuchsstadt machten in dieser Saison der breitere Kader und insbesondere mehr Möglichkeiten in der Offensive stark.

Sands Spielertrainer Maximilian Zang sagte, sein Team habe unter der Woche gut trainiert und sei gut ins spiel gekommen - auch weil Fuchsstadt es gelassen habe. "Im Großen und Ganzen haben wir uns wirklich gut präsentiert heute. Wenn wir uns jedes Wochenende so präsentieren würden wie heute, hätten wir keine drei Punkte."

Man habe gemerkt, dass Fuchsstadt vorn Qualität habe. Die Zehn-Minuten-Strafe habe den Gastgebern auch in die Karten gespielt. "Wenn du unten stehst, gwinnst du so ein Spiel nicht oder holst keinen Punkt", blickte er auch auf die guten Chancen seines Teams zurück.