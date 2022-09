ATSV Erlangen - FC 05 Schweinfurt (Dienstag, 18.30 Uhr)

Natürlich sind die Schweinfurter der Favorit in diesem Viertelfinale im Verbandspokal. Die 05er kicken schließlich ambitioniert in der Regionalliga Bayern, während die Mittelfranken in der Bayernliga Nord nur ein paar Pünktchen vor einem Abstiegs-Relegationsplatz stehen. Aber extra Warnsignale braucht es nicht für Chefanweiser Christian Gmünder und seine Mannen. Es ist ja hinreichend bekannt, dass die Erlanger zuletzt den TSV Aubstadt im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb geschossen haben. Und nach der Trennung vor wenigen Tagen von Coach Michael Hutzler, der von Chris Hofbauer ersetzt wird, gelang ein 5:3-Erfolg über den SV Donaustauf aus der Spitzengruppe der Bayernliga.

Ein Spiel, welches übrigens nicht einmal 100 Fans sehen sollten. Um einiges größer wird die Kulisse im Pokal sein, zumal die Schweinfurter Fans die kurze Anreise gerne in Kauf nehmen werden. Wohl wissend, dass ein Erfolg die ein oder andere Enttäuschung in der Liga zumindest etwas kaschieren kann. Zuletzt gelang trotz zahlreicher Ausfälle ja immerhin ein 2:0-Erfolg beim FC Pipinsried durch zwei Treffer von Adam Jabiri nach der Pause, als die 05er nicht gut, aber effektiv gespielt hatten. Bei einem Sieg in Erlangen wären die Würzburger Kickers (gegen Vilzing) und der TSV 1860 München (beim FV Illertissen) mögliche Halbfinal-Gegner.