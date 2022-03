War es das schon mit der Meisterschaft? Mit der 1:3-Niederlage gegen die SGS Erlangen liegt der Vorteil im Titelkampf der Bayernliga jedenfalls klar auf Seiten der Mittelfranken, die weiter verlustpunktfrei das Ranking anführen. Dabei hatte das Topspiel in der Saaletalhalle wunderbar begonnen für die Hammelburgerinnen. Der Gegner wirkte nervös und erlaubte sich überraschend viele Eigenfehler, sodass die TV/DJK-Frauen den Erlangerinnen ihr Spiel aufzwingen konnten, basierend auf guten Aufschlägen. Der Satzgewinn (25:18) blieb allerdings die Ausnahme. Mit Beginn des zweiten Satzes sollte sich das Blatt wenden.

Die Gäste konnten ihre Fehlerquote nämlich erheblich senken und nutzten im Angriff immer wieder Lücken im Block der Hammelburgerinnen, deren eigene Aufschläge zudem nicht mehr die nötige Wucht entfalteten. Dass die langen Ballwechsel meist mit Erlanger Punktgewinnen endeten, steigerte das Selbstvertrauen der SGS zusätzlich. Selbst eine 8:0-Führung im vierten Satz durch eine Aufschlagserie von Steffi Kranz reichte nicht, um den Gegner in die Bredouille zu bringen, weil die eigene Annahme "wackelte" und die Erlangerinnen durch gute Blockaktionen den Hammelburger Angreiferinnen kaum Spielraum ließen.

Der 8:8-Ausgleich bedeutete eine Art Vorentscheidung, denn nun waren die Mittelfranken nicht mehr zu stoppen bis zum 15:25 aus Hammelburger Sicht. Das Rückspiel findet bereits am Freitag, 1. April, in Neunkirchen am Brand statt. Hier wollen die Hammelburgerinnen nochmals angreifen, die Eigenfehler reduzieren und ihr bestes Spiel präsentieren.