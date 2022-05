"Jetzt bin ich tiefenentspannt", freut sich TSVgg-Vorsitzender Wolfgang Lutz kurz vor Turnierbeginn. Er und "Mister-Rimini-Cup" Eckhard Fehr mussten allerdings im Vorfeld einige Rückschläge hinnehmen. Fünf Tage vor dem Startschuss sagte Titelverteidiger FC Valencia ab und auch AZ Alkmaar zog zurück. Schwerstarbeit also für die Verantwortlichen, in so kurzer Zeit noch Ersatz zu finden. Es ist ihnen aber wieder mal gelungen.

Mit FK Lwiw kommt sogar ein ukrainisches Nachwuchsteam nach Hausen. Die FK-Jungs sind kurz nach Kriegsbeginn nach Polen geflüchtet und konnten über einen Spielerberater verpflichtet werden. AZ Alkmaar wird von Miedz Legnica aus Polen ersetzt. Auch hier machten sich die über Jahre erarbeiteten Kontakte bezahlt. Daneben gehen noch folgende Teams ins Rennen: FC St. Pauli, Bayernauswahl, SpVgg Greuther Fürth, Würzburger Kickers, PAOK Saloniki (Griechenland) und FC Teplice (Tschechien).

Kultur gehört zum Programm

Für die Griechen stand kurz nach ihrer Anreise zunächst einmal Kultur auf dem Programm. Dabei scheint laut Lutz gerade die Bad Kissinger Spielbank das besondere Interesse der Kicker auf sich gezogen zu haben. Aber auch die Jungs aus dem hohen Norden, vom FC St. Pauli, zogen gleich das Interesse auf sich. Die große Pauli-Fangemeinde in Hausen nahm denn später auch gleich die Trainer und Betreuer in Beschlag. Laut Lutz ging aber alles harmlos vonstatten. "Da haben wir in der Vergangenheit schon andere Dinge erlebt", so der Vorstand der TSVgg Hausen.

Dauergast Bayernauswahl konnte schon beim Vorbereitungsspiel gegen den tschechischen Vertreter FK Teplice durchaus überzeugen. Die Tschechen waren scheinbar überrascht von dem hohen spielerischen Niveau der Bayern. Und auch der Empfang beim Oberbürgermeister Dirk Vogel hat wohl Eindruck hinterlassen.

Aber auch im Umfeld des Rimini-Cups hat sich beim Verein aufgrund der coronabedingten Pause einiges getan. Die Zwangsunterbrechung wurde für Investitionen genutzt, um es den Mannschaften noch angenehmer zu machen. So sind die Umkleidekabinen im Sportheim erweitert worden. Damit gehören die LKWs auf der Wiese der Vergangenheit an. Dort hatten sonst immer Jugendliche Autogramme von den Nachwuchsstars eingefordert. "Das müssen sie jetzt woanders tun", schmunzelt Lutz.

Schwierige Logistik

Die Logistik mit Getränke- und Essensversorgung stellte sich in diesem Jahr als besonders schwierig heraus. Die Lieferketten scheinen auch hier massiv gestört zu sein, und so war jede Menge Organisationstalent von Lutz und seinem Team gefordert. Rund 200 Helferinnen und Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf vor und hinter den Kulissen. Alleine das Mittagessen für die Mannschaften muss an zwei Tagen gestemmt werden. "Und da sprechen wir nicht von Currywurst mit Pommes", erklärt Lutz. Sportlernahrung muss es nämlich sein, und auch religiöse Besonderheiten müssen beachtet werden. Ob sich der ein oder andere Kicker hinter dem Sportheim wieder eine Bratwurst oder eine Portion Pommes gönnt, muss man sehen.

Los geht es am Samstag ab 9.30 Uhr mit den Vorrundenspielen. Bei 40 Minuten Spielzeit je Paarung wird bis abends gespielt. Die Zwischenrunde startet am Sonntag ab 11 Uhr, bevor ab 15.40 Uhr das Spiel um Platz drei folgt und um 16.50 Uhr das Finale. Die Siegerehrung ist ab 18 Uhr angedacht. "Endlich wieder Rimini-Cup", freut sich nicht nur Lutz auf das U15-Jugendfußball-Turnier. Die Spiele sind nicht nur für die lokalen Nachwuchstrainer ein Höhepunkt.