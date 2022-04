Paukenschlag der Hammelburger Volleyballerinnen am vorletzten Spieltag der Bayernliga-Saison: Der 3:0-Erfolg bei der SGS Erlangen war gleichbedeutend mit der ersten Niederlage des Tabellenführers in dieser Spielzeit. Allerdings halten die Mittelfranken bei drei Punkten Vorsprung weiterhin alle Trümpfe in der Hand in Sachen Meisterschaft. Nur eine Woche nach der 1:3-Niederlage in der Saaletalhalle fanden die TV/DJK-Frauen mit druckvollen Aufschlägen gut ins Spiel, garniert mit starker Blockarbeit von Mara Schäfer. Eine stabile Annahme ermöglichte es Maxi Bindrum, alle Angreiferinnen flexibel einzusetzen. Eine gute Abwehr machte es den Erlangerinnen zusätzlich schwer, direkte Angriffspunkte zu erzielen. Auch die Eigenfehlerquote blieb das ganze Spiel auf Hammelburger Seite niedrig, wohingegen sich die SGS in entscheidenden Situationen mehr Fehler leistete. Mit 25:16 ging der erste Satz an die Saalestädterinnen.

Könner auf beiden Seiten

Danach waren die Erlangerinnen wachsamer, konnten durch gute Abwehrarbeit das Spiel lange ausgeglichen halten, sich jedoch nie mehr als auf zwei Punkte absetzen. Einige lange Ballwechsel spiegelten das Können beider Teams wider, wobei diese meist an Hammelburg gingen. Kjeld Classen, der für den erkrankten Ralf Kaiser das Zepter an der Seitenlinie übernahm, stellte in einer Auszeit fest, dass diese "Big Points" die Erlangerinnen zunehmend mürbe machten. Schließlich konnte man sich in der Mitte der Sätze wieder entscheidend absetzen. Allen voran Tabea Lang setzte mit Aufschlag-Assen die SGS-Annahme unter Druck, sodass auch die nächsten Abschnitte an die Gäste gingen (25:19, 25:19). "Unsere zweiten Tabellenplatz wollen wir jetzt im letzten Spiel am Samstag in Schwaig verteidigen", sagt Steffi Kranz.

Ein ganz besonderer Jahrgang reift da in Hammelburg heran. Einer, der den Wettbewerb liebt und Herausforderungen nicht scheut. Nach dem Gewinn der Kreismeisterschaft und dem zweiten Platz auf Bezirksebene gewannen die U15-Juniorinnen bei der ausrichtenden VG Sulzbach-Rosenberg die nordbayerische Meisterschaft und qualifizierten sich für die weiß-blauen Titelkämpfe an diesem Wochenende in Rottenberg. Nach souveränen Siegen in der Vorrunde setzten sich die jungen Saalestädterinnen im Finale mit 2:1-Sätzen gegen den TSV Rottenberg durch und nahmen damit Revanche für die Niederlage bei der unterfränkischen Meisterschaft. Die von Vilma Bindum, Michelle Zehner und Lisa Herrlein trainierten Mädchen spielen regelmäßig auch in höheren Altersklassen bis hoch zu den 2. Damen des TV/DJK Hammelburg.