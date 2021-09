Hut ab! Zwar endete das Spiel zwischen der SG Hammelburg/Fuchsstadt II und dem TSV Volkers mit einem 2:2-Unentschieden, aber dennoch gab es hernach einen Sieger in dieser Begegnung der A-Klasse Rhön 1: das Fairplay nämlich. Weil ein Akteur ihrer eigenen Mannschaft am Boden lag, spielten die Volkerser den Ball absichtlich ins Seiten-Aus, um eine medizinische Betreuung zu ermöglichen.

"Das haben aber einige unserer Jungs nicht mitbekommen, weshalb der Einwurf nicht in Richtung der Volkerser ging und wir dann prompt auch noch ein Tor erzielt haben zum 1:1-Ausgleich", erinnert sich Sven Schaupp. Der Treffer zählte zwangsläufig - nur haben wollten ihn die Gastgeber partout nicht. "Auch für unseren Trainer Markus Kirchner war sofort klar, dass wir dann den Volkersern quasi einen Treffer schenken", so der SG-Torwart.

Gesagt getan: Unmittelbar nach dem Anstoß schoss der Volkerser Deniz Ipek in Richtung SG-Tor, wo Sven Schaupp dem Leder den letzten Stoß über die Torlinie gab. "Ich würde das jederzeit wieder so machen. Und wir waren im Team alle der Meinung, dass dies die einzig richtige Entscheidung war", so der 32-Jährige.

Regionalliga Bayern

14 Tore: Adam Jabiri (Schweinfurt); 12 Tore: Robin Ungerath (Burghausen); 11 Tore: Meris Skenderovic (Schweinfurt); 9 Tore: Oliver Batista Meier, Nemanja Motika (beide Bayern München II), Philipp Federl (Eichstätt), Semir Telalovic (Illertissen), Patrick Hobsch; 8 Tore: Stephan Hain (beide Unterhaching).

Bayernliga Nord

14 Tore: Patrick Kroiß (Ansbach), Jakob Tranziska (Eintracht Bamberg); 12 Tore: Lukas Dotzler (Ammerthal); 9 Tore: Nico Geyer (Erlangen), Franz Helmer (Eintracht Bamberg); 8 Tore: Stephan König (Feucht); 7 Tore: Andreas Jünger, Jim-Patrick Müller (beide Vilzing), Lukas Schmittschmitt (Eintracht Bamberg), Christian Schrödl; 6 Tore: Daniel Haubner (beide Neumarkt), Severo Sturm (Abtswind).

Landesliga NW Vorrundengruppe 2

12 Tore: Christian Breunig (Haibach); 9 Tore: Dominik Halbig (Fuchsstadt); 7 Tore: Alexander Grimm (Röllbach); 6 Tore: Tim Eisenberger (Höchberg), Adrian Istrefi (Lengfeld), Nikolaos Koukalias (Haibach); 5 Tore: Moritz Schubert (Rottendorf).

Bezirksliga Ost

8 Tore: Simon Snaschel (Münnerstadt); 7 Tore: Adrian Hatcher (Dampfach), Jan Krettek (Bad Kissingen); 6 Tore: Tobias Gnebner (Oberschwarzach), Simon Michel (Ettleben); 5 Tore: Sascha Brauner (Altbessingen), Mohamed Hamdoun, Tim Westerhausen (beide Forst).

Kreisliga Rhön

10 Tore: Nils Voigt (Wülfershausen); 8 Tore: Lukas Tartler (Untererthal), Lukas Hergenröther (Riedenberg); 7 Tore: Benjamin Diemer (Großbardorf II); 6 Tore: Florian Balling; 5 Tore: Patrick Warmuth (beide Wülfershausen), Felix Umla (Urspringen-Sondheim/Rhön), Kevin Lormehs (Riedenberg), Aaron Friedel (Steinach), Yanik Pragmann (Westheim).

Kreisklasse Rhön 1

12 Tore: Yanik Berberich (Schondra); 11 Tore: Alexander Unsleber (Sulzthal); 10 Tore: David Böhm (Aura); 9 Tore: Tim Weimann (Schondra), Joachim Hofmann (Oerlenbach/Ebenhausen); 7 Tore: Mirko Hälbig (Aura), Eugen Ortmann (Bad Brückenau), Samuel Radi (Haard/Nüdlingen); 5 Tore: Jan Graser (Aura), Tim Eckert (Sulzthal), Christoph Kriener, Matthias Albert, Felix Warmuth (alle Wollbach), Dominik Metz (Oberthulba), Vincent Kiesel (Haard/Nüdlingen), Alexander Brakk (Reiterswiesen I/Arnshausen I/Bad Kissingen II).

A-Klasse Rhön 1

10 Tore: Florian Friebel (Oberleichtersbach/Modlos); 9 Tore: Alexander Flassig (Garitz); 8 Tore: Alwin Böse (Winkels); 7 Tore: Maximilian Knüttel (Oberleichtersbach I/Modlos I); 6 Tore: Maximilian Baumgart; 4 Tore: Johannes Wirth (beide Oehrberg/Stralsbach/Geroda), Marius Fischer (Schondra II/Breitenbach/Schönderling), Christian Simon (Machtilshausen), Luca Cannata, Benedikt Niebling (beide Garitz), Felix Mast (Winkels).

A-Klasse Rhön 2

9 Tore: Pascal Straub (Hohenroth); 7 Tore: Salieu Bah (Bad Bocklet/Aschach), Jan Schubert; 6 Tore: Stefan Denner (beide Rothhausen/Thundorf), Chris Kraus (Burglauer I/Reichenbach II/Windheim I), Daniel Büschelberger; 5 Tore: Felix Scheider (beide Sulzdorf/Bundorf), Ludwig Rothaug (Sulzfeld/Merkershausen), Niklas Kubyschta (Bad Bocklet/Aschach), Stefan Heim (Rothhausen/Thundorf), Eray Cadiroglu (Hausen).

B-Klasse Rhön 1

15 Tore: Thomas Eckert (Waldfenster/Lauter); 10 Tore: Kevin Wüscher (Untererthal II); 7 Tore: Daniel Metz (Waldfenster/Lauter); 6 Tore: Marvin Hägerich (Detter-Weißenbach), Jan Schmitt (Hassenbach I/Reith I/Oberthulba II), Simon Hereth (Untererthal II); 5 Tore: Jannick Hollmeier (Waldfenster/Lauter), Robby Kuhn (Diebach II/Windheim I), Philipp Frenzel (Oberleichtersbach/Modlos II), Mika Straub; 4 Tore: Alexander Zülch (beide Hassenbach I/Reith I/Oberthulba II), Maximilian Ertz (Detter-Weißenbach), Luca Schlereth (Garitz II).

B-Klasse Rhön 2

8 Tore: Brian Reitelbach (Wollbach II); 6 Tore: Jannis Desch, Patrick Seufert (beide Waldberg/Stangenroth II), Philipp Kirchner (Wollbach II), Florian Hahn (Ramsthal II), Paul Öztürk, Sebastian Zink; 5 Tore: Daniel Gisder (alle Aura II), Oliver Six (Ramsthal II), Fabian Schwab; 4 Tore: Nico Wehner, Benedikt Walter (alle Waldberg/Stangenroth II), Nicklas Kubyschta (Bad Bocklet/Aschach II), Raphael Hauck, Luca Oppelt (beide Premich/Langenleiten), Kai Duda (Oerlenbach/Ebenhausen II), Sven Zirkenbach (Hausen II).

B-Klasse Rhön 4

10 Tore: Adrian Kiesel (Großwenkheim II/Münnerstadt III); 8 Tore: Johannes Sauer (Trappstadt II/Gabolshausen-Untereßfeld I/Alsleben I); 7 Tore: Thomas Gercke (Eichenhausen/Saal II); 6 Tore: Laurenz Weipert (Rothhausen//Thundorf II), Lukas Stahl (Trappstadt II), Manuel Kuhn (Rannungen III).