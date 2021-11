TSV Münnerstadt - TSV Bergrheinfeld 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Simon Snaschel (43.), 2:0 Lucas Fleischmann (86.).

Die Gastgeber nahmen erfolgreich Revanche für die Hinspielniederlage und dürften sich zum Auftakt der Rückrunde ins Fäustchen gelacht haben, als sie davon erfuhren, dass ihre Verfolger in der Tabelle alle Federn ließen. Der Vorsprung auf den dritten Tabellenplatz ist damit auf fünf Punkte angewachsen. "Wobei dies nicht nur an unserer Offensivleistung liegt, die immer gelobt wird, sondern gerade an der Defensivarbeit. Wir haben die letzten fünf Spiele ohne Gegentreffer überstanden", fand Co-Trainer Simon Snaschel die Erklärung für Platz 2 im Ranking.

Im Sportzentrum entwickelte sich ein zäher Kampf. "Wir waren in der ersten Halbzeit zwar dominant, konnten uns aber keine Hochkaräter erarbeiten. Der Gegner aber auch nicht, die Torhüter wurden nicht nennenswert geprüft", erinnerte sich Snaschel, der seine Farben vor dem Seitenwechsel zu einem psychologisch wichtigem Zeitpunkt in Führung schoss. Dabei aber nicht verhehlen wollte, dass sich die Situation aus einem strittigen und von Tobias Kröckel geführten Zweikampf entwickelte, den der Unparteiische nicht unterbindenswert fand. Über Niklas Markart gelangte das Leder schließlich zum Schützen.

Wie erwartet, kamen die "Berger" mit einer offensiveren Taktik aus der Kabine, was der Lauertal-Elf Räume zum Kontern gab. "Aber der finale Pass kam weder bei uns noch beim Gegner an", so Snaschel. Für Ruhe bei den Einheimischen sorgte erst der zweite Treffer. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld setzte Lucas Fleischmann das Leder aus einem Spieler-Getümmel heraus in die Maschen. "Wir haben jetzt zwei schwere Auswärtsspiele vor der Brust, nämlich in Trappstadt und in Oberschwarzach, da gilt es konzentriert zu bleiben", so der Torjäger.

Münnerstadt: Balling - N. Markert, Köhler, Weber, J. Markert - Markart (64. Schubert), Kröckel (46. L. Schmittzeh), Fleischmann (87. Quinones), Sperlich - Snaschel, Katzenberger.

FC 06 Bad Kissingen - TSV Trappstadt 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Luca Derlet (2.), 0:2 Sebastian Wagner (4.), 1:2 Filip Ljesnic (82.). Rot: Louis Höchemer (50., Bad Kissingen).

Den Gästen wurde bislang nachgesagt, dass sie verschwenderisch mit ihren Chancen umgehen würden - im Sportpark widerlegte der Aufsteiger die These in den Anfangsminuten auf eindrucksvolle Art und Weise. Die 06-er, die schon beim ersten Aufeinandertreffen (0:0) so ihre Probleme mit dem Aufsteiger hatten, verloren in der zweiten Minute den Ballbesitz in der Vorwärtsbewegung an den TSVler Niklas Bauer, der bis zur Grundlinie durchbrach und bei seiner Flanke den Kopf des mitgelaufenen Luca Derlet fand. Bauer, der seinem Gegenspieler große Probleme bereitete, war auch Wegbereiter des nächsten Treffers: Nach Doppelpass mit Derlet war die FC-Deckung ausgehebelt, den Flachpass Richtung kurzes Eck verlängerte Sebastian Wagner mit der Hacke in die Maschen. Der Rückstand animierte die Kurstädter zu einer bedingungslosen Offensive, die vor der Pause gegen jetzt tief stehende Grabfelder ohne Erfolg blieb. Weder Jan Krettek noch Filip Lijesnic hatten Zielwasser getrunken, deren Schüsse meist zu hoch angesetzt waren, denen Gäste-Goalie Felix Häpp beruhigt hinterher sehen konnte. Manches wiederholt sich im Leben, so auch bei diesem eigentlich fairen Match, denn wie im Hinspiel, als Daniel May die Rote Karte sah, musste sein Team auch diesmal fast die ganze zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten. Diesmal erwischte es Louis Höchemer, der als letzter Mann dem kreuzenden Niklas Bauer in die Ferse trat. Doch die schwierige personelle Situation kompensierten die Gastgeber mit viel Laufbereitschaft und Leidenschaft. Ohne ihre Routiniers Daniel Werner und Peter Hutzler, verteidigten die Gäste die Führung mit Mann und Maus. Der Sieg geriet erst in Gefahr, als Filip Ljesnic nach einem abgewehrten Einwurf den überfälligen Anschlusstreffer schaffte. Es folgte eine noch größere Belagerung des TSV-Kastens, doch trotz guter Möglichkeiten konnte die May-Elf kein zweites Mal jubeln, musste sogar froh sein, dass die Trappstadter ihre Konterchancen teils kläglich vergaben.

Bad Kissingen: Hofmann - Höchemer, Heilmann, Popa, Schmitt, Ruja, May (67. J. Hüfner), Bajrami (58. Brakk), Fella - Krettek (46. L. Hüfner), Liesnic.

Kurzfristig abgesagt wurde die Begegnung des FC Thulba in Unterspiesheim, offensichtlich aufgrund der Witterungsverhältnisse. Dieses Spiel wird bereits am Mittwoch um 18.30 Uhr unter Flutlicht nachgeholt.

Außerdem spielten

TSV Forst - DJK Hirschfeld 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Mert Topuz (38.), 1:1 Jannik Lutz (45.), 2:1 Mert Topuz (50., Elfmeter). Gelb-Rot: Jannik Lutz (90. +3, Hirschfeld).

SG Stadtlauringen/Ballingshausen - DJK Dampfach 2:4 (1:1). Tore: 0:1 Leon Heppt (16., Elfmeter), 1:1 Lukas Heid (20.), 1:2 Adrian Hatcher (47.), 2:2 Julian Braun (67.), 2:3 Adrian Hatcher (76.), 2:4 Leon Heppt (84.).

DJK Altbessingen - TSV Ettleben/Werneck 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Jannik Pfeuffer (8., Elfmeter), 1:1 Sascha Brauner (15.), 1:2 Tim Rottmann (48.), 2:2 Kai Herold (90. +2). Gelb-Rot: Peter Reitz (83., Altbessingen).

SV-DJK Oberschwarzach - SV Rödelmaier (2:3) (2:3). Tore: 0:1 Sebastian Popp (12.), 0:2 Nico Rauner (18., Elfmeter), 0:3 Daniel Beker (21.), 1:3 Philipp Mend (27.), 2:3 Simon Müller (31., Elfmeter).