Der SV Rödelmaier freut sich auf den TSV 1860 München

Ganz großes Geschenk zum 75. Vereinsgeburtstag: Bezirksligist SV Rödelmaier hat bei der Auslosung der 1. Hauptrunde des bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerbs in der Spielbank Bad Kötzting den Jackpot geknackt und sich als Rhön-Kreissieger für den TSV 1860 München aus der 3. Liga entschieden. Für die Löwen ist es im dritten Jahr in Folge eine Erstrunden-"Dienstreise" nach Unterfranken - zuvor hatte sich das Team von 1860-Trainer Michael Köllner bereits gegen die Freien Turner aus Schweinfurt durchgesetzt, vor Jahresfrist war der Besuch der Sechzger in Birkenfeld das "Spiel des Lebens".

Der TSV Aubstadt, der in der vergangenen Saison im Halbfinale des Wettbewerbs den TSV 1860 München ausgeschaltet und später das Finale beim FV Illertissen im Elfmeterschießen verloren hatte, muss für sein Erstrunden-Spiel nicht weit fahren. Der Regionalligist war der Wunschgegner des Landesligisten TSV Mönchröden aus dem Landkreis Coburg. Der FC 05 Schweinfurt gastiert in der Gemeinde Schlüsselfeld beim Bamberger Kreisligisten SC Reichmannsdorf. Nord-Bayernligist TSV Großbardorf tritt beim Sieger des Kreises Würzburg an, dem TSV Eisingen.

Der Toto-Pokal-Wettbewerb wird bereits seit 1998 in Bayern ausgespielt. Dabei geht es nicht nur um Prestige und einen großen Pokal, sondern auch um einen Startplatz in der lukrativen 1. Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs - inklusive der garantierten Prämien in Höhe von rund 130.000 Euro aus den Vermarktungserlösen. In diesem Jahr hatte sich der FV Illertissen aus der Regionalliga Bayern im Endspiel gegen Ligarivale TSV Aubstadt mit 5:4 nach Elfmeterschießen durchgesetzt und sich erstmals den Titel im bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb gesichert. bfv