FT Schweinfurt - FC Fuchsstadt 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Dominik Popp (7.), 1:1 Christoph Schmidt (70., Foulelfmeter).

Der Stadionsprecher der Turner stellt seine Mannschaft vor dem Spiel nicht einfach nur vor, er brüllt sie regelrecht heraus, sodass auch die Nachbarschaft auf der Maibacher Höhe bei offenem Fenster bestens informiert ist. Vielleicht braucht die Elf von Adrian Gahn ja dieses vokale Inferno, um schnell auf Temperatur zu kommen. Oder waren die Fuchsstädter gar eingeschüchtert? Wie auch immer, vom Anpfiff weg waren die Schweinfurter vor den 200 Fans am Drücker, legten auch früh vor, als Dominik Popp im Nachsetzen traf. Freilich mit reichlich Hilfestellung durch FC-Keeper Tayrell Kruppa und dem zu zögerlich verteidigenden Luca Raab.

Derlei Nachlässigkeiten darf man sich gegen den FT-Torjäger nicht erlauben, der neben starker Physis auch über Schnelligkeit und technische Finesse verfügt. Das Verkünden des Führungstreffer versetzte den Mann am Mikro endgültig in Ekstase, allerdings zum letzten Mal an diesem lauen Frühlings-Abend. Es dauerte seine Zeit, aber nach und nach bekamen die Innenverteidiger Sebastian Bartel und Patrick Helfrich die Schweinfurter Kante samt dem mitstürmenden Adrian Reith in den Griff. Und im Spiel nach vorne freuten sich die mitgereisten Fans über erste Abschlüsse durch Christoph und Steffen Schmidt. Den direkten Weg zum Tor hätte auch Philipp Pfeuffer suchen sollen, doch der FC-Kapitän verpasste den Heber gegen den weit vor dem Tor stehenden Turner-Keeper Simon Mai und entschied sich für ein Abspiel auf Dennis Schmidt, dessen Schuss nur ein Abwehrbein traf.

"In der ersten Halbzeit waren wir teilweise zu ängstlich und zu passiv. Da mussten wir was probieren. Danach haben wir das Spiel gut kontrolliert und haben uns hinten stabilisiert", sagte FC-Trainer Martin Halbig zu seinen Wechseln nach der Pause. Mut, der sich auszahlen sollte. Mit Lukas Lieb kam mehr Power ins Offensivspiel der Gäste, die kurzfristig auf Offensivmann Markus Mjalov verzichten mussten. Aber auch in der Abwehr tat sich erstaunliches, denn die eingewechselten FC-Youngster Christian Schaub und insbesondere Jannik Franz legten eine erstaunliche Abgeklärtheit und Cleverness in der Zweikampfführung an den Tag.

Zu exakt zwei Chancen sollten die Turner noch kommen: natürlich durch Popp, der kurz vor Spielende nach einem langen Ball aus der Abwehr freie Bahn hatte, die Entscheidung aber verpasste, weil Kruppa mit starkem Timing klärte. Auf FC-Seite gab es - wie vor der Pause - verheißungsvolle Aktionen für Steffen und Christoph Schmidt sowie Philipp Pfeuffer, der freistehend das Leder deutlich verzog. Dafür saß der von Christoph Schmidt verwandelte Strafstoß nach Foul an Lukas Lieb umso besser. Was unter dem Strich auch besser war für die Stimmbänder des Stadionsprechers.

Fuchsstadt: Kruppa - Raab, Bartel (46. Franz), Helfrich, Lieb (83. Halbig) - Pfeuffer, P. Bold (46. Schaub), S. Schmidt, Neder, D. Schmidt (69. Frank) - C. Schmidt