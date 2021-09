Im selben Moment, als Peter Kohlhepp vom Platz getragen wurde, stand Peter Kohlhepp kerzengerade und putzmunter im Pulk der Zuschauer. Hört sich komisch an, ist aber tatsächlich so gewesen am Samstag. Denn da hatte sich der Spieler der TG Höchberg eine offensichtlich schwere Knieverletzung zugezogen, während der gleichnamige und dem FC Fuchsstadt verbundene Geschäftsmann als interessierter Fan vor Ort war.

Regionalliga Bayern

14 Tore: Adam Jabiri. 11 Tore: Meris Skenderovic (beide Schweinfurt). 9 Tore: Patrick Hobsch (Unterhaching), Robin Ungerath (Burghausen), Oliver Batista Meier. 8 Tore: Nemanja Motika (beide Bayern München II), Stephan Hain (Unterhaching), Semir Telalovic (Illertissen). 7 Tore: Philipp Federl (Eichstätt). 6 Tore: Pablo Pigl (Pipinsried), Calvin Sengül (Eltersdorf), Christoph Maier (Burghausen).

Bayernliga Nord

14 Tore: Jakob Tranziska (Eintracht Bamberg). 13 Tore: Patrick Kroiß (Ansbach). 11 Tore: Lukas Dotzler (Ammerthal). 9 Tore: Franz Helmer (Eintracht Bamberg). 8 Tore: Stephan König (Feucht). 7 Tore: Nico Geyer (Erlangen), Andreas Jünger, Jim-Patrick Müller (beide Vilzing), Lukas Schmittschmitt (Eintracht Bamberg), Christian Schrödl. 6 Tore: Daniel Haubner (beide Neumarkt), Severo Sturm (Abtswind).

Landesliga Nordwest Gruppe 2

11 Tore: Christian Breunig (Haibach). 9 Tore: Dominik Halbig (Fuchsstadt). 6 Tore: Tim Eisenberger (Höchberg), Alexander Grimm (Röllbach). 5 Tore: Adrian Istrefi (Lengfeld), Nikolaos Koukalias (Haibach).

Bezirksliga Ost

8 Tore: Simon Snaschel (Münnerstadt). 6 Tore: Tobias Gnebner (Oberschwarzach), Adrian Hatcher (Dampfach), Jan Krettek (Bad Kissingen), Simon Michel (Ettleben). 5 Tore: Sascha Brauner (Altbessingen), Tim Westerhausen (Forst).

Kreisliga Rhön

9 Tore: Nils Voigt (Wülfershausen). 8 Tore: Lukas Hergenröther (Riedenberg). 7 Tore: Benjamin Diemer (Großbardorf II), Lukas Tartler (Untererthal). 6 Tore: Florian Balling (Wülfershausen). 5 Tore: Felix Umla (Urspringen), Kevin Lormehs (Riedenberg), Yanik Pragmann (Westheim). 4 Tore: Julian Göller, Johannes Kanz (beide Rottershausen), Tim Krais (Strahlungen), Martin Felsburg (Urspringen), Maurice Pache (Untererthal) Simon Kessler (Ramsthal).

Kreisklasse Rhön 1

10 Tore: David Böhm (Aura). 9 Tore: Alexander Unsleber (Sulzthal), Yanik Berberich. 8 Tore: Tim Weimann (beide Schondra), Joachim Hofmann (Oerlenbach/Ebenhausen). 7 Tore: Mirko Hälbig (Aura), Eugen Ortmann (Bad Brückenau), Samuel Radi (Haard/Nüdlingen). 5 Tore: Jan Graser (Aura), Tim Eckert (Sulzthal), Christoph Kriener, Matthias Albert (beide Wollbach), Vincent Kiesel (Haard/Nüdlingen), Alexander Brakk (Reiterswiesen I/Arnshausen I/Bad Kissingen II).

A-Klasse Rhön 1

8 Tore: Florian Friebel. 7 Tore: Maximilian Knüttel (beide Oberleichtersbach/Modlos). 6 Tore: Alexander Flassig (Garitz). 5 Tore: Alwin Böse (Winkels), Maximilian Baumgart. 4 Tore: Johannes Wirth (beide Oehrberg/Stralsbach/Geroda), Marius Fischer (Schondra II), Christian Simon (Machtilshausen), Luca Cannata, Benedikt Niebling (beide Garitz), Felix Mast (Winkels).

A-Klasse Rhön 2

8 Tore: Pascal Straub (Hohenroth). 7 Tore: Jan Schubert (Rothhausen/Thundorf), Salieu Bah (Bad Bocklet/Aschach). 6 Tore: Daniel Büschelberger. 5 Tore: Felix Scheider (beide Sulzdorf/Bundorf), Ludwig Rothaug (Sulzfeld/Merkershausen), Niklas Kubyschta (Bad Bocklet/Aschach), Stefan Denner (Rothhausen/Thundorf), Eray Cadiroglu (Hausen).

B-Klasse Rhön 1

15 Tore: Thomas Eckert (Waldfenster/Lauter). 10 Tore: Kevin Wüscher (Untererthal II). 7 Tore: Daniel Metz (Waldfenster/Lauter). 6 Tore: Simon Hereth (Untererthal II). 5 Tore: Jannick Hollmeier (Waldfenster/Lauter), Marvin Hägerich (Detter-Weißenbach), Robby Kuhn (Diebach II/Windheim I), Philipp Frenzel (Oberleichtersbach/Modlos II), Mika Straub. 4 Tore: Alexander Zülch (beide Hassenbach I/Reith I/Oberthulba II), Maximilian Ertz (Detter-Weißenbach), Luca Schlereth (Garitz II).

B-Klasse Rhön 2

8 Tore: Brian Reitelbach (Wollbach II). 6 Tore: Patrick Seufert (Waldberg/Stangenroth II), Paul Öztürk (Aura II), Philipp Kirchner (Wollbach II). 5 Tore: Oliver Six, Florian Hahn (beide Ramsthal II), Fabian Schwab. 4 Tore: Nico Wehner, Benedikt Walter, Jannis Desch (alle Waldberg/Stangenroth II), Raphael Hauck, Luca Oppelt (beide Premich/Langenleiten), Kai Duda (Oerlenbach/Ebenhausen II), Sven Zirkenbach (Hausen II).

B-Klasse Rhön 4

8 Tore: Johannes Sauer (Trappstadt II), Adrian Kiesel (Großwenkheim II/Münnerstadt III). 7 Tore: Thomas Gercke (Eichenhausen/Saal II. 6 Tore: Laurenz Weipert (Rothhausen/Thundorf II), Lukas Stahl (Trappstadt II).