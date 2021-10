Die nächste Bad Kissinger Boxnacht sollten sich die Freunde des Faustkampfs nicht entgehen lassen. In den Ring steigen die Lokalmatadoren am Samstag, 30. Oktober, und zwar diesmal nicht im Tattersall, sondern in der Bayernhalle, wo unter Beachtung der 3G-Regel 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubt sind. Der Gegner ist die Boxstaffel vom 1. FC Nürnberg, zwölf Kämpfe sind geplant. Einlass ist um 18 Uhr, Veranstaltungsbeginn um 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es nur an der Abendkasse.

Ein visuelles Schmankerl verspricht das Rahmenprogramm mit artistischen Einlagen vom Zirkus Luna aus Langendorf. Ehrengast ist der ehemalige Profi und Olympia-Teilnehmer Willi "de Ox" Fischer, die Schirmherrschaft obliegt Bad Kissingens Oberbürgermeister Dirk Vogel (SPD). "Sponsoren werden noch gesucht, da wir mit dem erhofften Erlös einen neuen Boxring kaufen wollen. Unser Ring ist schon in die Jahre gekommen", sagt TSV-Trainer Edgar Feuchter.