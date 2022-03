FC 06 Bad Kissingen - DJK Hirschfeld 2:2 (2:0). Tore: 1:0 Florian Heimerl (22.), 2:0 Jonas Schmitt (39.), 2:1 Manuel Wächter (61.), 2:2 Michel Knaup (86.).

Ein blauer Himmel macht noch keinen guten Boden. Und weil sich der Sportpark-Rasen in diesen Tagen in keiner guten Verfassung präsentiert, ging es für die 06er eben auf den Kunstrasen nach Winkels, wo die Platzverhältnisse nicht besser hätten sein können. Auch die Kulisse passte mit deutlich über 100 Fans, sodass einem unterhaltsamen Spielchen nichts im Wege stand. Den Löwenanteil dazu trugen zunächst die Gastgeber bei, die druckvoll starteten, die Hirschfelder immer wieder in Verlegenheit brachten. "Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt", fand auch FC-Spielertrainer Daniel May, der an diesem Nachmittag das Geschehen nur von draußen verfolgen sollte, wie auch sein Co-Trainer Christian Laus. "Wir haben in der Zentrale genug gute Leute", so May pragmatisch. Den Führungstreffer hatte Florian Heimerl aus abseitsverdächtiger Position per Kopf nach einem Freistoß von Luis Hüfner erzielt, der auch das 2:0 von Jonas Schmitt mit seinem Vorstoß über die Außenbahn vorbereiten sollte. Weitere Gelegenheiten besaßen Jan Krettek per Kopf, Luis Hüfner per Freistoß und Florin Popa mit einem ebenfalls von DJK-Keeper Marcel Keller parierten Distanzschuss. Die beste Gelegenheit der Gäste bot sich Spiridon Antoniou mit seinem Standard-Kracher an den Außenpfosten.

Der Trainer rätselt

"Ich weiß nicht, warum wir nach dem Wechsel nicht an die erste Halbzeit anknüpfen konnten. Statt vorne das dritte Tor zu machen, haben wir mit zu einfachen Ballverlusten den Gegner zum Toreschießen eingeladen", monierte Daniel May. Der schleichende Kontrollverlust wurde von der Nöthling-Elf konsequent bestraft. Blank stehend, gelang Manuel Wächter der Anschlusstreffer, nicht minder frei traf Michel Knaup zum Endstand. Bezeichnend, dass für die beste Chance der 06er ein Hirschfelder verantwortlich zeichnete, als Pascal Knaup per Kopf fast ein Eigentor unterlaufen wäre. Joker Cedric Bäßler hätte zum Matchwinner avancieren können, hatte sich das Leder aber zu weit vorgelegt, sodass der DJK-Keeper clever den Winkel verkürzen konnte. Ungeachtet der zwei verlorenen Punkte bleibt Daniel May kämpferisch: "Wir wollen oben dranbleiben."

FC 06: Friedlein - Heimerl (80. Eschenbacher), Popa, Höchemer, Halbig - Schmitt, Heilmann (59. Bäßler), J. Hüfner, L. Hüfner - Brakk (75. Fischer), Krettek.

TSV Forst - TSV Münnerstadt 4:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Mohamed Hamdoun (42., 61.), 3:0 Yannick Reinhart (69.), 3:1 Lukas Katzenberger (76., Foulelfmeter), 4:1 Yannick Reinhart (90.). Gelb-Rot: Simon Rambacher (45., Forst).

Was zu befürchten war, sollte eintreten im Gastspiel beim TSV Forst, der sicher keine Übermannschaft stellte. Aber es sollte halt reichen, um die Mürschter an diesem Sonntag klar zu schlagen. Ohne Lucas Fleischmann, Simon Snaschel und Lukas Schmittzeh fehlte den Gästen insbesondere die offensive Wucht. "In der ersten Halbzeit war das ein Spiel auf Augenhöhe, auch wenn wir im Spiel nach vorne nicht sonderlich gefährlich waren", wusste TSV-Abteilungsleiter Walter Fleischmann. Umso ärgerlicher, dass der Gegner kurz vor dem Seitenwechsel aus dem Nichts zum Führungstreffer kam. Zu allem Übel musste Nico Weber nach einem rotwürdigen Foul vorzeitig vom Feld. Simon Rambacher kam in dieser Szene mit dem gelben Karton davon, durfte dann aber nach einer Schwalbe kurz vor dem Pausenpfiff doch vorzeitig zum Duschen. Womöglich eine Konzessionsentscheidung des Schiedsrichters, die den Münnerstädtern allerdings nichts nutzen sollte. In Unterzahl gelangen Forst nach Standardsituationen zwei weitere Tore, mit denen die Partie entschieden war. "Das waren Einladungen unsererseits", kritisierte Fleischmann. Den Ehrentreffer erzielte Lukas Katzenberger per verwandeltem Strafstoß nach Foul am eingewechselten Benedikt Back. Für den Schlusspunkt war allerdings wieder der Hausherr verantwortlich, als Yannick Reinhart kurz vor dem Abpfiff einen Freistoß schnell ausführte und locker ins leere Tor traf, weil TSV-Keeper Patrick Balling samt seiner Vorderleute nicht mit der schnellen Freigabe des Unparteiischen gerechnet hatten. "Unter dem Strich fiel der Forster Sieg aber zu hoch aus", so Fleischmann.

Münnerstadt: Balling - Weber (36. L. Katzenberger), Köhler, N. Markert, J. Markert - Schubert (70. Back), Markart, Kröckel, Sperlich, Quinones (76. Vielwerth) - Müller.

Außerdem spielten

SG Stadtlauringen - SV Rödelmaier 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Florian Schulze (30.), 1:1 Nico Rauner (39.).

DJK Altbessingen - SV-DJK Oberschwarzach 1:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Eric Renno (28., 54.), 0:3 Lorenz Dülk (63.), 1:3 Christian Brauner (80.). Gelb-Rot: Andreas Mayer (90., Oberschwarzach).

DJK Dampfach - TSV Trappstadt 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Luca Derlet (24.), 1:1 Paul Seiler (47., Eigentor), 2:1 Patrick Winter (71.).

SV-DJK Unterspiesheim - TSV Bergrheinfeld 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Christoph Pickel (75., Elfmeter). Gelb-Rot: Johannes Brendler (81., Unterspiesheim). Rot: Thomas Cäsar (90., Bergrheinfeld).