Gegen 02.45 Uhr in der Nacht auf Donnerstag (08. Juli 2021) ist die Meldung eingegangen, dass in Seubrigshausen im Kreis Bad Kissingen eine Scheune in Vollbrand steht. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken auf Nachfrage von inFranken.de erklärt, ist am Donnerstagmorgen der Brand gelöscht.

Da in der Scheune nach ersten Informationen Fahrzeuge und Maschinen standen, wurden bei dem Feuer keine Tiere verletzt. Allerdings zog der Vollbrand Schaulustige an, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums. Diese wurden durch den Rauch leicht verletzt, den Einsatz behinderten sie allerdings nicht, heißt es weiter.

Leichte Verletzungen durch Rauch: Scheunenvollbrand zieht Schaulustige an

Nun ermittelt die Kripo, wie es zu dem Brand kommen konnte. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.

Dies ist eine Erstmeldung und wird von der Redaktion aktualisiert, sobald weitere Details bekannt werden.