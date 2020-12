LKR Bad Kissingen vor 33 Minuten

Schule

Schulschlieung im Landkreis Bad Kissingen: Haben Schlerinnen und Schler gengend Laptops und Tablets?

Von Mittwoch an werden alle Schulen geschlossen.Es werde dann Distanzunterricht geben, kndigte Ministerprsident Sder an. Schler nehmen digital am Unterricht teil.Aber haben die Schler auch die Technik dazu?