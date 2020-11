Die Gemeinde Sandberg bietet den Bürgern in diesem Jahr erstmals die Möglichkeit an, den Zählerstand des Wasserzählers online, per Smartphone oder per Ablesekarte der Gemeindeverwaltung mitzuteilen. Die Bürger erhalten hierfür ein persönliches Anschreiben mit entsprechender Ablesekarte. Es kommen deshalb keine Zählerableser mehr in die Häuser.

Der Onlinedienst "Wasserzählkarte" ist nur einer von mehreren Onlinediensten, die in diesem Jahr im Rahmen des Förderprogramms "Digitales Rathaus" in Sandbergs Gemeindeverwaltung eingeführt wurden. Die bereits vorhandenen Online-Dienste wurden um folgende Dienste ergänzt: An- und Abmeldung einer Nebenwohnung, Auskunftssperre, einfache und erweiterte Meldebescheinigung, Reisedokumente für Kinder beantragen, Antrag Übermittlungssperre, Voranmeldung Umzug und Zuzug, Verlusterklärung und Wiederauffinden eines Dokuments, An- und Abmeldung Hundesteuer, Fundbüro online und natürlich die Wasserzählkarte. Die Kosten betrugen insgesamt 11 532 Euro, an Förderung gab es 10 279 Euro.

Noch heuer ablesen

Bürgermeisterin Sonja Reubelt und Geschäftsstellenleiter Peter Brust bitten die Bürger, die Angebote anzunehmen und vor allem die Online-Zählerstandmeldung für die Jahresrechnung 2020 noch in diesem Jahr vorzunehmen, damit die Bürger von der am 1. Juli diesen Jahres eingeführten Senkung der Umsatzsteuer profitieren können. Wird der Wasserzählerstand bis 31. Dezember an die Gemeinde Sandberg übermittelt, werde mit einem ermäßigten Steuersatz von fünf Prozent für den gesamten Abrechnungszeitraum 2020 berechnet. Sofern die Ablesung des Zählerstandes nach dem 31. Dezember erfolgt, werde für den gesamten Wasserverbrauch des Jahres 2020 ein Steuersatz von sieben Prozent berücksichtigt.

Von Dienstag, 7. Dezember bis einschließlich Donnerstag, 31. Dezember 2020 ist die Meldung möglich. Der Zählerstand kann über den Online Bürgerservice (Aktuelles/Service und Bürgerservice) oder per Smartphone mitgeteilt werden. Auch ist es möglich, die Ablesekarte ausgefüllt in der Gemeindeverwaltung abzugeben.

Wichtiger Service

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen Reubelt und Brust sowie die Verwaltungsmitarbeiterin Maike Pörtner zur Verfügung. Bei ihr gehen die Online-Meldungen des Digitalen Rathauses ein.

Gerade in Zeiten von Corona sei es für die Bürger ein wichtiger Service, Anträge bequem und sicher von zu Hause aus erledigen zu können, sind sich Reubelt und Brust sicher. Für alle kostenpflichtigen Anträge stehen online Bezahlmöglichkeiten zur Verfügung.