"Wo die Dorfrocker spielen, scheint die Sonne auch in der Nacht", sagte scherzhaft ein Fan beim Pfingst-Open-Air des TSV Steinach als die deutschlandweite Erfolgsband aus Kirchaich im Landkreis Haßberge auf der Bühne stand. "Freilich ist es nachts auch in Steinach dunkel, aber mit dem Wetter haben wir trotzdem großes Glück gehabt", sagte Stefanie Stahl, die gemeinsam Reiner Wehner und Fabian Schmitt den Vorstand des TSV Steinach anführt und mit einer großen Helferschar das Jubiläumsfest ermöglichte. Waren einige Tage zuvor noch Sturm und Starkregen für das Pfingstwochenende vorhergesagt, blieb es trotz aller Befürchtungen trocken und relativ warm.

Feier wurde nachgeholt

Im Jahr 2020 konnte der TSV Steinach auf eine 100-jährige Vergangenheit zurückblicken. Corona macht den Verantwortlichen allerdings einen Strich durch die Rechnung, so dass erst heuer der Meilenstein in der Vereinsgeschichte nachgefeiert werden konnte. Wegen der nicht vorhersehbaren Pandemielage an Pfingsten, wurde in der Planungsphase vor Monaten beschlossen, auf das altbewährte Festzelt zu verzichten und stattdessen unter freiem Himmel das Fest zu feiern. Bereits am Samstag sorgte die Partyband "Blast" für Stimmung, während am Sonntagnachmittag die "Rucksack-Musikanten" aus Waldfenster die Festgäste unterhielten. Der Höhepunkt war freilich die Riesenparty, die die drei Brüder Markus, Tobias und Philipp Thomann, besser bekannt als "Die Dorfrocker", beim TSV Steinach am Sonntagabend auf die Beine stellten. Vom Kleinkind bis zum Senior war alles vertreten. Auf dem vollen Festplatz wurde eifrig mitgesungen, getanzt oder zum legendären Kreuzberglied mitgeschunkelt. Aus der ganzen Region und weit darüber hinaus waren die Zuschauer angereist, um die Dorfrocker live zu erleben. Die längste Anreise hatte wohl eine Frau, die zusammen mit Mann und Kind eine 300 Kilometer lange Anfahrt auf sich nahm, um bei den Dorfrockern und ihrer Band dabei sein zu können.

Und sogar hoheitlicher Besuch war in Steinach mit von der Partie. Yasemin Renz, die vierte Fuldaer Bierkönigin, ist ebenfalls ein großer Dorfrocker-Fan. Sonst als Botschafterin des Gerstensaftes unterwegs, freute sich die gesellige und immer gut gelaunte Bierkönigin Yassi, wie sie sich auf Facebook und Instagram nennt, zusammen mit den drei unterfränkischen Musikern wieder einmal abrocken zu dürfen.

Zum Schluss gab es Autogramme

Mit ihren Hits wie "Vogelbeerbaum", "Auf das Leben", "Gute Freunde" und "Dorfkind" ging die Post ab. Natürlich zelebrierten die drei Jungs auch ihren neuesten Hit "Hurra das ganze Dorf ist da", vom dem sie vor kurzem eine Partyversion zusammen mit Sängerin Isi Glück aufgenommen und ein Musikvideo dazu auf der Ferieninsel Mallorca direkt am Ballermann gedreht haben. Dass sie zurecht als sehr publikumsnah bezeichnet werden, bewiesen die Dorfrocker erneut als Markus Thomann sich mitten in der Zuschauermasse tummelte und eine Gaudi-Polonaise anführte. Natürlich durfte auch eine Einlage von Sänger Tobias Thomann am Schlagzeug nicht fehlen. Mit "All the small things" oder "Don't stop belivin" rockten die Zuschauer so richtig ab. Weit nach Mitternacht verabschiedeten sich die Dorfrocker nach ihrem mehrstündigen Konzert natürlich nicht ohne einige Zugabenwünsche des Publikums erfüllt zu haben. Am Fanstand waren danach Markus, Tobias und Philipp Thomann ebenfalls heiß begehrt, gaben ihren Fans gerne Autogramme und standen für Selfies zur Verfügung.