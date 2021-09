Die Übergabe des Staffelstabs des Rhöner Wandertags an Bürgermeister Andreas Sandwall markiert den Auftakt einer besonderen Veranstaltung. Im Vorjahr sollte die Stadt Meiningen der Ausrichter des Rhöner Wandertags sein. Die Pandemie machte dem einen Strich durch die Rechnung. Die ehrenamtliche Beigeordnete des Bürgermeisters der Stadt Meiningen, Monika Lösser, übergab den Staffelstab nun dem Kurort Bad Bocklet. Denn der Kurort wird den 12. Rhöner Wandertag ausrichten.

Der reich verzierte Staffelstab des Rhöner Wandertags ist nun im Bad Bockleter Rathaus. Es handelt sich dabei um ein besonderes Unikat, auf dessen Spitze eine Eule thront, Symbol für den Schutz der Natur. Gekrönt wird der Stab noch durch den Schriftzug "Rhön". Frühere Ausrichter des Rhöner Wandertags sind ebenso auf dem Stab verewigt - der wie ein Pokal von Ort zu Ort wandert beziehungsweise weitergereicht wird. Mit einem ansprechenden Konzept für den 12. Rhöner Wandertag 2022 will sich nun auch Bad Bocklet in die Riege der Ausrichter einreihen.

"Gesundheit spielt für uns als Bad selbstverständlich eine übergeordnete Rolle - darum haben wir das Thema in unserem Programm hervorgehoben", erklärte Thomas Beck, Kurdirektor des bayerischen Staatsbades Bas Bocklet bei der Überreichung des Wanderstabs. Die Übergabe fand im Kurpark Bad Bocklet statt. Der Anlass wurde gleich für eine Demonstration des "Gesundheitswandern" und der "Brainwalks" genutzt, die von Susanne Reuß geführt wurden.

Neue Extratour

Das sind zwei von vielen Angeboten, die sich im Programm wiederfinden. Es zielt ganz bewusst auf die physische und mentale Gesundheit ab. Dehnübungen sowie spielerische, kognitive und koordinative Übungen sind Teil des Konzeptes, das nur von zertifizierten Gesundheitswanderführern durchgeführt werden darf, so die Information.

Rhön-Tourismus wichtig

Neben der Eröffnung der geplanten Extratour "Bad Bocklet" reihen sich in das Programm, Kräuter-, Genuss- und Kulturwanderungen ein. Doch auch Etappenwanderungen auf dem Hochrhöner, Bildstockwanderungen und viele weitere Angebote sind geplant. "Bad Bocklet, wenn auch am Rand der Rhön gelegen, profitiert vom Rhön-Tourismus und soll ein touristischer Dreh- und Angelpunkt werden", so Andreas Sandwall. Den Rhönwandertag sah Bertram Vogel, der Geschäftsführer der Rhön GmbH als verbindendes Glied zwischen den Kommunen der Region. "Er verbinde t Gemeinden, schafft Netzwerke und Zusammenhalt, die die Grundlage für die gemeinsame Weiterentwicklung unserer Heimat sind", ergänzt Bertram Vogel, Geschäftsführer der Rhön GmbH.

Die Stadt Meiningen wird dann den Rhöner Wandertag im Jahr 2023 ihren n iim Vorjahr ausgefallenen Rhöner Wandertag nachholen.