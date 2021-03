In der Kirche Schmalwasser hat Andreas Holzheimer eine Osterkrippe aufgestellt, die das Geschehen zwischen Palmsonntag und Ostern anschaulich darstellt. Diese Passionskrippe ist in der Region einmalig.

Erbauer Andreas Holzheimer hat die Leidenschaft für Krippen von seinem Vater Robert Holzheimer geerbt. Schon als Bub war er mit dabei, wenn der Vater die Weihnachtskrippe in der Kirche aufstellte. Vor einigen Jahren hat sich Andreas Holzheimer, der heute für die Weihnachtskrippe zuständig ist, den Wunsch einer Osterkrippe erfüllt.

Ausgeklügelte Details an Osterkrippe in Schmalwasser

Entstanden ist eine Anlage am Seitenaltar, die die Geschichte der letzten Tage und Stunden im Leben Jesu erzählt. Die Szenerie beginnt in der linken Ecke mit dem Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag und dem jubelnden Volk. Weiter geht es in den Abendmahlssaal, der mit Teppich ausgelegt, kleinen Tonkrügen und Körben verziert ist. Die Fenster zeigen eine Abenddämmerung. Um den Tisch, auf dem Wein und Brot zu sehen sind, haben sich Jesus und seine Jünger versammelt. Erleuchtet wird der Abendmahlssaal durch kleine elektrische Fackeln.

Bekannte Szenen auf dem Seitenaltar

Überhaupt machen die vielen kleinen liebevoll arrangierten Details die Passionskrippe zu etwas ganz besonderem. Sie laden ein, vor dem Arrangement zu verweilen, die einzelnen Darstellungen wirken zu lassen. Weiter geht es auf den Ölberg, zu den schlafenden Jüngern und dem betenden Jesus. Es folgt die Szene im Palast des Pilatus, mit Geiselung und Krönung mit der Dornenkrone. Der Kreuzweg wird in drei Stationen dargestellt: Fall unter dem Kreuz, Hilfe durch Simon von Zyrene und die Begegnung mit Veronika, die ihm das Schweißtuch reicht.

Von der Kreuzigung zur Auferstehung

Auf dem Berg Golgotha folgt das Entkleiden und das Würfeln der Soldaten um Jesus Gewand. Vor dunklen Wolken folgt dann die Kreuzigungsszene. Hinab geht es zum Grab, hier steht eine Pieta, die Muttergottes hält ihren toten Sohn im Schoss.

Und schließlich die Osterfreude. Das Grab ist offen, ein Soldat steht davor und auf dem Grab steht der Auferstandene im goldenen Schein der aufgehenden Sonne, als siegreicher König. 12 verschiedene Jesusdarstellungen umfasst die Passionskrippe in Schmalwasser. "Es war mir wichtig, alle wichtigen Stationen darzustellen", erklärte Holzheimer.

Passionskrippe in Schmalwasser: Bunter Materialmix

Abwechslungsreich hat er die Landschaft aus Sperrholz, Styropor und Holz gestaltet. Da gibt es ganz unterschiedliches Mauerwerk, verputzt oder als Klinkerwand, ordentlich vermauert oder eher eine Bruchsteinmauer. Stadttor, Tempel, Abendmahlssaal, Treppe und Felsengrab sind jeweils unterschiedlich dargestellt.

Das Gemälde für den Hintergrund male seine Schwester Karin Zeis. Es zeigt eine hügelige Landschaft, dunkle Wolken über der Kreuzigungsszene und die aufgehende Sonne über dem leeren Grab. Die Passionskrippe ist in den nächsten Wochen in der Schmalwasserer Kirche zu sehen.

Meditation trifft auf Nacherzählung

Andreas Holzheimer hofft, dass viele Familien die Chance nutzen und mit ihren Kindern die Kirche besuchen. "Anhand der Darstellungen kann die Leidensgeschichte und Auferstehung nacherzählt werden." Sie ist aber nicht nur für Familien mit Kindern geeignet, sondern auch für die eigene Betrachtung und Meditation geeignet. Auf der Homepage www.pfarreiengemeinschaft-walddoerfer.de sind einige Bilder zu sehen.