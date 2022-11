Eine 38-Jährige nahm an Montagmittag, gegen 13.00 Uhr, einen 34-jährigen Mann in ihrem Fahrzeug mit. Wie die Polizeiinspektion von Bad Kissingen in einer Pressemitteilung bekannt gab, wurde er zunächst laut und wenig später sogar gewalttätig gegenüber der Fahrerin.

Während der Fahrt begann der 34-Jährige, die Fahrerin zu beleidigen. Daher hielt die Fahrerin schließlich an, um den Mitfahrer aus ihrem Fahrzeug wieder aussteigen zu lassen.

Schlag ins Gesicht: Beifahrer rastet aus

Der übellaunige Mann bemächtigte sich daraufhin der Handtasche der Frau. Er beabsichtigte wohl, diese als "Pfand" zu behalten, um an seine persönlichen Sachen zu kommen, die er zuvor im Kofferraum des Wagens verstaut hatte. Die Frau stieg aus diesem Grund aus ihrem Fahrzeug aus und wurde daraufhin von dem Mann ins Gesicht geschlagen.

Ein weiterer Schlag konnte durch eine unbekannte Zeugin zum Glück verhindert werden. Jedoch warf der handgreiflich gewordene Mann die Tasche ins Gebüsch und seither ist die Brille der Frau verschwunden.

Ermittlungen wegen Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung wurden aufgenommen. Zeugen des Vorfall - insbesondere die Dame, die der Geschädigten zur Hilfe eilte - werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/71490 in Verbindung zu setzen.