Oberthulba: Emmaus-Gang mit "inspirierenden Aufgaben" - was die Teilnehmer erlebten

Wie Doris Leuner berichtet, starteten am Ostermontag circa 50 Personen (darunter auch 4 Jugendliche) aus dem pastoralen Raum Hammelburg um 7.30 Uhr in Hetzlos an der Kirche zu einem Emmaus-Gang mit deren Gemeindereferentin Petra Strauß zum Büchelberg.

Auf der Wegstrecke um den Büchelberg mit seiner tollen Aussicht zur Rhön mit dem Kreuzberg, Richtung Michaels-Kapelle, Hammelburg und zum Sodenberg waren 5 Stationen eingeflochten, die jeweils eine kleine Aufgabe, Impuls, Gebet und Lied enthielten.

Es wären sehr inspirierende Aufgaben mit den dazu passenden Impulsen, die jeden zum Nachdenken anregten, gewesen:

Ein Stück des Weges die Augen schließen und sich führen und leiten lassen.

Die nächste Wegstrecke bewusst schweigend zu gehen.

Dem Wegfährten erzählen, was die eigenen Kraftquellen und Ressourcen sind, die einem im Leben Kraft geben.

Auf der kommenden Strecke nach Zeichen der Schöpfung suchen – z.B. eine Knospe, ein Zweig……

"Aus dem Lukasevangelium hörten wir die Geschichte der zwei Jünger, die nach Emmaus liefen, unterwegs Jesus begegneten und ihn nicht erkannten. Erst beim Brotbrechen erkannten sie ihn. Auch wir 'Emmaus-Gänger am Büchelberg' brachen gemeinsam das Brot und teilten es. Musikalisch wurden wir von Herrn Manfred Bott mit seinem Akkordeon 'Regina' begleitet. Hierzu hatte Frau Strauß Lieder mit einfühlsamen Texten ausgesucht", schildert Doris Leuner den Ablauf des Emmaus-Gangs weiter.

Zurück am Feuerwehrhaus erhielten sie den Segen und die Einladung der Kirchenverwaltung und des Gemeindeteams am gemeinsamen „Mitbring-Frühstück“ teilzunehmen. Jeder Teilnehmer erhielt ein Ei und einen Osterlikör.

"Unser aller Dank gilt Frau Petra Strauß, Herrn Bott und allen Beteiligten", so Doris Leuner.