Oberthulba: 4. US Car- und Oldtimertreffen mit "vielen alten, coolen Autos" - Bilderstrecke

Am Sonntag (2. Juli 2023) fand in Thulba (Oberthulba, Landkreis Bad Kissingen) das bereits vierte US Car- und Oldtimertreffen statt. Etliche Gäste waren vor Ort, um die Gefährte zu begutachten und anderen Oldtimer-Liebhaber*innen ins Gespräch zu kommen. Ab 11 Uhr trafen sich dort verschiedene Oldtimer, US Cars, Motorräder und einige Traktoren bis zum Baujahr 1985. Die schönsten Bilder bei inFranken.de.

Bilderstrecke vom US Car- und Oldtimertreffen in Thulba: Die schönsten Gefährte

Das vierte US Car- und Oldtimertreffen in Thulba fand am Sportgelände statt. Der Eintritt zur Veranstaltung war kostenlos - trotzdem wurde auch für die Gäste Verschiedenes angeboten. Die Gäste erwartete jedoch vor allem eine bunte Mischung aus Oldtimern, US Cars, Motorrädern und Traktoren, die alle bis einschließlich 1985 gefertigt wurden - es gab also viel zu sehen. Die schönsten Bilder der Veranstaltung und die ausgefallensten Gefährte in der Fotostrecke:

Doch auch neben den Fahrzeugen wurde einiges angeboten: Für Kinder wurde auf dem Gelände eine Hüpfburg aufgebaut und auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Es gab verschiedene Speisen und Getränke - unter anderem Burger vom Bosa-Foodtruck, die rollende Eisdiele Eis-Anna sowie Brände und Liköre aus der Röhn von der Brennerei Bürger - die sich über die "vielen schönen, alten, coolen Autos und Bulldogs" gefreut hat.

Auch ein freischaffender Künstler war vor Ort: Als "Wild Jack Kostum"s bemalt Stephan Wiltschek Autos, aber auch Ölfässer, Kanister, Holz oder andere Gegenstäne im Oldschoolstyle. Die Fahrzeug-Aufbereitung Stelzner war in die Veranstaltung ebenfalls miteingebunden. Das Treffen kam bei den Gästen gut an: "Es war ein gelungener Tag am Sportglände", resümiert beispielsweise die Brennerei Bürger. Der Stämauerclub Thulba e.V. hat damit bereits das vierte Oldtimertreffen erfolgreich auf die Beine gestellt.