Bad Kissingen vor 22 Minuten

Fußball-Weltmeisterschaft

WM in Katar: Bad Kissingens Bars und Kneipen zeigen die Spiele

Einschalten oder boykottieren: Die WM wird auch in der Gastronomie diskutiert. Wie halten es die Kneipen in der Stadt? Und gibt es Public Viewing in Bad Kissingen?