Dieses Mal soll der Neustart auf dem Areal des ehemaligen Café Salinenblick trotz Pandemie voll und ganz gelingen. Seit Monatsbeginn gibt es dort Speisen und Getränke zum Mitnehmen. Nach der Corona-Zeit soll richtig durchgestartet werden.

"Man spürt das Interesse der Bad Kissinger an dem traditionsreichen Haus", beschreibt Betreiber Marcus Beran den Zustrom der ersten Woche unter bescheidenen Bedingungen. Viele kämen auch mal so vorbei, um ihre Fragen zur Zukunft des Hauses loszuwerden. Die Neugier hat ihren Grund. Die jüngere Vergangenheit des früheren Salinenblicks ist durchaus bewegt.

Start in schwieriger Zeit

In dem einstigen Ausflugslokal hatte es 2019 nach zweieinhalbjährigem Leerstand einen Konzeptwechsel gegeben. Unter dem Namen Sinneszeit wandelte Patricia Purkert den Komplex in ein Gesundheitszentrum mit Angeboten von Pilates und Yoga bis autogenem Training und Ernährungsberatung um.

Doch der Start fiel in eine schwierige Zeit. "Durch die Corona-Krise stand das Ganze auf der Kippe", erzählt Gastronom Marcus Beran. Bei seinen wiederholten Einsätzen als Caterer in der Sinneszeit erkannte der Obererthaler das Potenzial des Hauses. Aber auch die Größe der Herausforderung: "Ohne einen gelernten Gastronomen kann man so ein Projekt nicht erfolgreich führen", ist er überzeugt.

Haustechnik demontiert

Deswegen machte er Nägel mit Köpfen. Zusammen mit der Patricia Purkert gründete er die Sinneszeit GbR. Die Geschäftspartner kümmern sich gemeinsam um Vermietungen. Den gastronomischen Bereich übernimmt Beran komplett. Wer bei der Sinneszeit nun aber auf eine Renaissance des Café Salinenblick hofft, wird enttäuscht. Die erforderliche Haustechnik hatte die Eigentümergemeinschaft nach Schließung des Lokals 2016 ausgebaut, berichtet Beran. Seinen Ehrgeiz schmälert das nicht. Beran sieht für das Areal drei Bereiche vor: den Außenbereich, den ehemaligen Gastraum des Cafés und schließlich die Villa.

Im Freien hat der 29-Jährige mit seinem Team in den vergangenen Wochen den Biergarten hergerichtet und dabei rund 16 Tonnen Kies ausgebracht. Wenn die Corona-Beschränkungen aufgehoben werden, bietet die Fläche Platz für 220 Menschen.

Stadtstrand in Hammelburg

Aber Beran denkt größer. Der Biergarten soll in den sogenannten Salinenstrand übergehen. Je nach Entwicklung der Pandemie seien dafür zwei Ausbaustufen von zunächst bis zu 480 und schließlich insgesamt 800 Sitzplätzen projektiert. Sogar mit breiten Laufwegen, um Hygieneabstände einzuhalten.

Beim Bewirtungskonzept zieht der Catering-Unternehmer Parallelen zu seinem Stadtstrand in Hammelburg, der ebenfalls seit Anfang April Speisen und Getränke zum Mitnehmen ausgibt. "Bei verschiedenen Aktionen will ich meine Kulinarik zum Ausdruck bringen", verrät der gelernte Koch. Vielen Bad Kissingern ist er schon durch seine Präsenz beim Salinenfest bekannt.

Der Salinenstrand solle aber keine Partymeile werden, sondern eher den ruhigen Charakter der Umgebung transportieren. Dazu schwebt Beran leise Hintergrundmusik vor, aber an den Wochenenden auch Konzerte mit Alleinunterhaltern oder kleinen Ensembles. Einige Termine seien bereits gemacht.

Familienfeiern und Messen

Dann ist da auch für die kalten Monate das ehemalige Café mit den großen Fenstern in Richtung Saaleauen. Den Raum sieht Beran als Veranstaltungsort für Familien- und Firmenfeiern und kleinen Messen vor. Hochzeiten bis zu 100 Gästen seien dort reibungslos möglich. Für kommenden Januar sei eine Hochzeitsmesse geplant. Auch Weinpräsentationen sind denkbar sowie Kurse von Berans eigener Kochschule. Schließlich gibt es noch die Villa, aus der seit Beginn des Jahres die letzten Mieter auszogen seien. In knapp zehn Zimmern stünden hier bis zu 30 Betten zur Verfügung. Die Renovierung dort hat begonnen.

Alle vorhandenen Teilbereiche ließen sich wunderbar verbinden. "Es gibt ein großes Interesse an solchen Veranstaltungsorten", verweist Beran auf seine Erfahrung. Und sogar die ursprüngliche Gesundheits-Komponente werde Platz finden. "16 Buchungen haben wir schon", hofft er auf ein baldiges Ende der Pandemie.

Seinen Mitarbeiterstab von drei festen Mitarbeitern in dem Biergarten stockt er nach seinen Angaben schon nach den ersten kurzen Erfahrungen auf fünf auf. Wenn es richtig losgeht, will er weitere Kräfte aus dem 26-köpfigen Personalpool seines Caterings hinzuziehen.

Sein Engagement begründet Beran mit seiner Liebe zur Heimat. In Bad Kissingen ist er schon zur Berufsschule gegangen. "Irgendwann steht jeder Koch vor der Frage, sich sesshaft zu machen, oder was anderes anzufangen", so Beran. Die Entscheidung für Bad Kissingen habe die Geburt von Zwillingen begünstigt.

Geöffnet ist die Ausgabe von Essen zum Mitnehmen bis auf Weiteres bei schönem Wetter Montag bis Mittwoch von 16 bis 20 Uhr und Dienstag bis Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Wolfgang Dünnebier