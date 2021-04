Schon seit Jugendjahren hat Viola Horler nach eigenen Angaben eine künstlerische Ader. Daraus macht sie jetzt eine Geschäftsidee. Sie bietet in ihrer Kreativ-Garage am Paradies 2 in Waizenbach kunsthandwerkliches aus eigener Produktion.

"Damit habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht", freut sich die gelernte Versicherungskauffrau. Weil ihr Mann als Löschkraft nicht im Homeoffice arbeiten kann, wählte sie diesen Weg, um zu Hause für die Tochter da zu sein. Das Angebot umfasst vieles von Gestecken über Schmuck bis zu Näharbeiten und Kartenkunst. Im Trend liegen auch Arbeiten aus Beton. Zur Eröffnung gratulierte Bürgermeister Florian Atzmüller bei einem Besuch. Künftig will Viola Horler ihre Arbeiten auch in einem Verkaufsmobil bei Fahrten durch die Ortschaften anbieten. Dazu möchte sie auf Bestellung Erzeugnisse einer Hammelburger Gärtnerei liefern. Und wenn sich die Pandemie gelegt hat, möchte Viola Horler einmal im Monat ein kreatives Programm für Kinder präsentieren. dübi