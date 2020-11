Auch Bischofsheim ist von den bundesweiten Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie betroffen. Bürgermeister Georg Seiffert bittet um Verständnis, dass Besuche der Bürgermeister an Geburtstagen oder Ehejubiläen bis auf Weiteres nicht möglich sind. Auch die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag am 15. November werden in Bischofsheim und den Stadtteilen in diesem Jahr ohne Öffentlichkeit stattfinden.

Folgende Einrichtung sind bis voraussichtliche Ende November geschlossen: Das Hallenbad Haselbach, inklusive Sauna und Kegelbahn, die Schulsporthalle und die Rollsportanlage/Funpark "Four Seasons". Geschlossen ist auch die Tourist-Info. Das Team ist aber per Mail erreichbar unter : tourist-info@bischofsheim-rhoen.de.

Geöffnet bleiben noch das Rathaus, die Schulen und Kindergärten, die Büchereien in Haselbach und Wegfurt sowie die Spielplätze und selbstverständlich die Läden, Bäckereien, Metzgereien und Betriebe vor Ort.

Die Einkehr in einer Bischofsheimer Gaststätte ist derzeit nicht möglich. Auf der Homepage der Stadt Bischofsheim findet sich aber eine Übersicht über die Gastwirtschaften, die einen Abhol- und Lieferservice anbieten. "Sie können dem Gaststättengewerbe in dieser schwierigen Zeit helfen, damit sie uns auch künftig zur Verfügung stehen", appelliert Bürgermeister Seifert.

Ebenso bittet er alle Bischofsheim um einen weiterhin verantwortungsvollen Umgang miteinander.

"Die Corona-Pandemie verlangt uns sehr viel ab. Für November gelten nun wieder enger gefasste Regeln. Keiner weiß, beziehungsweise kann sagen, wie lange die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus unser Leben noch einschränken werden und welche Folgen wir erwarten müssen."

Ausdrücklich erinnert er die Bevölkerung an den unschätzbaren Vorteil. "Wir haben Platz. Nutzen wir diesen Vorteil und halten Abstand. In der momentanen Situation ist jeder ein Betroffener, ob aktiv oder passiv", gibt der Bürgermeister zu bedenken.

Aufruf zu Solidarität

Seiffert ruft auch zu Solidarität und Zusammenhalt in Bischofsheim auf. "Sorgen Sie sich auch um Nachbarn und hilfsbedürftige Menschen." Viel habe man in diesem Jahr bereits schon improvisieren, umdenken und dazu lernen müssen.

Mit Rücksicht und Toleranz werde es für alle leichter. "Wir wollen und können das auch durchhalten. Geduld rettet Leben", zitiert Seiffert den Ministerpräsidenten. Den Bischofsheimern dankt er für ihr verantwortungsvolles und vorbildliches Handeln - wie im Frühjahr - auch jetzt wieder.