Bad Kissingen vor 56 Minuten

Verkehr

Nach Unfall in der Hemmerichstraße: Wie sicher sind Bad Kissingens Zebrastreifen?

Sie gewähren Fußgängern die "Vorfahrt". Doch einfach verlassen sollten Passanten sich darauf nicht. Denn ein Blick in die Statistik zeigt: An Zebrastreifen herrscht in der Stadt Bad Kissingen ein deutlich höheres Unfallrisiko als an anderen Straßenübergängen.