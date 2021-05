Zwei Aufführungen des eigentlich im Moment laufenden 36. Theaterrings, "Wir sind die Hartmanns" vom Euro-Studio Landgraf und "Othello" vom Theater Hof, sind schon im Herbst 2020, gerade noch vor der zweiten Welle der Pandemie, auf der im Max-Littmann-Saal eingerichteten Sprechtheaterbühne zur Aufführung gekommen. Am 25. und 26. Mai 2021 ging es endlich weiter mit einer sehr eindrucksvollen Version von Bertolt Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder" vom Theater Hof und Christian Schidlowskis schon seit langem geplanter rundum stimmiger Bearbeitung von Theodor Storms Novelle "Der Schimmelreiter" für das Theater Schloss Maßbach, die das Publikum mit einem langen, begeisterten Beifall feierte.

Recht zeitnah folgt nun beim Theaterring am Mittwoch, 2. Juni, um 19.30 Uhr, die nächste Aufführung: Es kommt das Ballett des Theaters Hof mit "Chaplin" nach Bad Kissingen. Barbara Buser hat mit der Musik von Charlie Chaplin und aus seinen Filmen ein Tanztheaterstück zusammengestellt, das in Hof seine Uraufführung haben wird. Schon häufig haben die Hofer Tänzer das Theaterring-Publikum absolut begeistert, zuletzt mit ihrer Version von "Dracula".

"Oscar und die Dame in Rosa"

Am Mittwoch, 16. Juni, 19.30 Uhr, gastiert Doris Kunstmann beim Theaterring im Max-Littmann-Saal mit der im letzten Jahr immer wieder verschobenen Produktion des EURO-Studio Landgraf: Sie spielt die alte Dame in Eric-Emmanuel Schmitts "Oscar und die Dame in Rosa".

Die bereits im Rahmen des Abonnements erworbenen Karten für die Aufführungen behalten ihre Gültigkeit. Aktuelle Karten für die beiden Veranstaltungen können im Ticket Service (Tel.: 0971/8048 444) erworben werden.

Corona-Auflagen

Auch diese beiden Aufführungen finden unter den von der Regierung festgelegten Corona-Auflagen statt: Jeder Besucher muss eine Bescheinigung über das negative Ergebnis eines Antigen-Schnelltests, der höchstens 24 Stunden alt ist, oder eines PCR-Tests, der höchstens 48 Stunden gültig ist, vorlegen. Die Tests können online gebucht werden. Die Teststrecke im Innenhof des Rathauses ist buchbar über auf der Homepage der Corona-Teststrecke (Termine: Montag bis Freitag, 10 bis 13 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr, am Mittwoch, 2. Juni, und Mittwoch, 16. Juni, den beiden Aufführungstagen, von 10 bis 13 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr. Ausgenommen von der Testpflicht sind vollständig Geimpfte oder Genesene, deren Infektion mindestens 28 Tage, höchstens aber 6 Monate zurückliegt. Auch hierüber ist ein Nachweis beim Einlass vorzulegen. Der Mindestabstand von 1,50 Metern ist im gesamten Gebäude und im Max-Littmann-Saal - auch während der Aufführung einzuhalten.

Verschoben und gestrichen

In die nächste Spielzeit, auf Montag, 29. November, verschoben wurde die Aufführung von August Strindbergs "Fräulein Julie" durch das EURO-Studio Landgraf. Die ebenfalls für den 36. Theaterring geplanten Veranstaltungen "Schtonk" (eigentlich geplant am 5. Dezember 2020) und "Tyll" (26. Februar 2021) sind von EURO-Studio Landgraf ersatzlos gestrichen worden.