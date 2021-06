Bachs Kantate "Jauchzet Gott in allen Landen" in der Erlöserkirche mit dem Kammerorchester und den beiden Solisten Ilse Berner (Sopran) und Sebastian Saffer (Trompete) unter der Leitung von Jörg Wöltche (in Rückenansicht am Cembalo in der Mitte). Foto: Gerhild Ahnert