Missstand: Im Rhöner Schilderwald

Passt das Wetter , steht der Rhön ein goldener Herbst bevor. Das lockt Wanderer und Radfahrer aus Nah und Fern nach draußen, etwa in die Schwarzen Berge. Allerdings stößt dort - wie der Redaktion zugetragen wurde - so mancher Tourist an seine Grenzen. Grund dafür ist die Beschilderung der Wanderwege . Während unübersichtliche Wegweiser für die meisten Ortskundigen kein Problem darstellen, lassen sie Touristen schlimmstenfalls im Regen stehen.