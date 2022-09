Die beiden stabilen Boxen enthalten von Frauen aus verschiedenen Erdteilen fair produzierte Lern- und Spielmaterialien.

Gedacht sind die Sachen in erster Linie für Mädchen und Jungen vom Kindergartenalter bis zur ersten Grundschulklasse. "Damit ist unsere Bibliothek der Dinge erneut um etliche interessante Objekte reicher", freute sich der scheidende Kulturbüroleiter Jan Marberg zusammen mit seiner Nachfolgerin Dagmar Drescher bei der Übergabe der "großzügigen Geschenke".

Angestoßen hatte die arbeitsintensive Aktion Maja Kirchner vom Team des Weltladens in der Ludwigstraße, der seit Jahrzehnten das Leuchtturmprojekt der Brückenauer Eine-Welt-Gruppe ist. Zusammen mit ihrer Mutter Martina und ihrer Schwester Mascha wurde die anfängliche Ideensammlung nach und nach in die Tat umgesetzt.

Die von dem Trio und seinen Helferinnen und Helfern zusammengestellten Medienkisten beschäftigen sich mit zwei ganz unterschiedlichen Themenkreisen. Geht es einmal beispielsweise um Umwelt und Naturschutz, werden im zweiten Fall Toleranz und Vielfalt behandelt. Den richtigen Gebrauch der einzelnen Utensilien vermittelt ein Begleitheft. Gefragt sind stets manuelle Geschicklichkeit und auch eine gewisse Kombinationsgabe.

Wie das Ganze funktioniert, erläutert Martina Kirchner an einem Beispiel. Die Kinder angeln im fiktiven Gewässer und stoßen dabei nicht nur auf natürliche Lebewesen, sondern auch auf Unrat durch die Umweltverschmutzung. Durch den spielerischen Umgang mit den Materialien und Aufgabenstellungen werde so schon früh das Bewusstsein des Nachwuchses für die Probleme unserer Zeit geschärft. In der Stadtbibliothek stehen übrigens weitere Medienkisten bereit. "Dank der finanziellen Unterstützung durch die Rhönallianz und durch das Amt für Ländliche Entwicklung haben wir mittlerweile schon 20 Boxen anschaffen können", erläutert Marberg. Viel Lob für die Aktion gab es von Dirk Hönerlage, Gründungsmitglied der Eine-Welt-Gruppe und in der Steuerungsgruppe der Fairtrade-Stadt Bad Brückenau.