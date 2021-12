Im April 2018 endete in Winkels ein Stück Kulturgeschichte: Beim Liederabend anlässlich seines 120-jährigen Bestehens verkündete Vorstand Mathias Krebs die bevorstehende Auflösung des Männergesangvereins Edelweiß. Nach Abwicklung aller Formalitäten überreichte er nun als Liquidator des verbliebenen Vereinsvermögens einen Scheck in Höhe von 19 400 Euro an die Katholische Kirchenstiftung St. Bonifatius. Das Geld ist für musikalische und soziale Zwecke des Winkelser Kindergartens "Kleine Strolche" bestimmt, dessen Trägerin die Kirchenstiftung ist.

Schon vor 30 Jahren hatte der Gesangsverein in einer Neufassung seiner Satzung bestimmt, dass im Falle der Vereinsauflösung das Restvermögen dem Winkelser Kindergarten vermacht werden soll. Zuvor hatte man ihm schon mehrfach Spenden zukommen lassen. So war es nur folgerichtig, auch das nach Auflösung verbliebene Vermögen der Kirchenstiftung St. Bonifatius als Trägerin der Kindertagesstätte zu übergeben.

"Wahrscheinlich hatte man schon bei der Satzungsänderung das Ende nahen sehen", meinte Ex-Vorstand Krebs bei der Scheckübergabe an Kirchenpflegerin Karin Holzapfel als Vertreterin der Kirchenstiftung. Denn dem Männergesangverein Edelweiß ging es nicht besser als anderen Gesangvereinen: In guten Zeiten hatte er 60 Mitglieder, von denen die Hälfte aktive Chorsänger waren. Doch mit den Jahren wurden es immer weniger, die verbliebenen Chorsänger waren älter geworden und jüngere Nachwuchssänger waren trotz Werbung nicht zu finden. Zuletzt war es nur noch ein Dutzend Sangesbrüder, weshalb die Winkelser bei ihrem Abschlusskonzert sogar von Sängern der Bad Kissinger Kantorei unterstützt werden mussten.

Doch des einen Leid, ist des anderen Freud: Künftig sollen im Sinne dieses Vermächtnisses die "Kleinen Strolche" in Winkels mit Hilfe der fast 20 000 Euro im Singen und Musizieren gefördert werden. Aber was genau mit dem Geld gemacht werden soll, ist nach Aussage von Karin Holzapfel noch nicht bestimmt.

Seiner neuen Bestimmung zugeführt wurde allerdings längst das alte Winkelser Schulhaus, das dem Gesangverein über Jahrzehnte als Vereinslokal gedient hatte. Nach dessen Auflösung und nachfolgender Kündigung des Mietverhältnisses durch die Kirchenstiftung zum Jahresende 2019 ließ die Stadt als Eigentümerin das Schulgebäude für 30 000 Euro renovieren. Da der Grundriss beider Geschosse nicht viele Nutzungsmöglichkeiten bietet, ohne dass in größerem Umfang umgebaut werden müsste, werden die Räume seit vergangenem Sommer von der Volkshochschule (VHS) genutzt. Die VHS hatte wegen Einrichtung der Corona-Teststation im Stadtsaal ihre angestammten Räume aufgeben müssen.