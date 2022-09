Die Reihe seiner Wohltätigkeitskonzerte setzt der in Bad Kissingen ansässige Verein Cape Classic am Samstag, 1. Oktober, mit dem Liederabend "Der Wanderer" fort. Der aus Aalen (Schwäbische Alb) stammende Bariton Andreas Beinhauer (34) singt um 19.30 Uhr im Rossini-Saal (Arkadenbau), am Klavier begleitet von Ehefrau Anna Beinhauer, Stücke aus dem "Liederbuch eines europäischen Reisenden". Auf dem Programm stehen Werke des finnischen Komponisten Jean Sibelius, des Norwegers Edvard Grieg, des Italieners Vincenzo Bellini, des Österreichers Hugo Wolf und des deutschen Komponisten Robert Schumann.

Ganz ohne Reisepass ermöglicht Andreas Beinhauer mit von ihm ausgewählten Liedern fremder Kulturen seinem Publikum eine abwechslungsreiche, dennoch bequeme und völlig stressfreie Reise durch die Länder Europas. Nach ersten Stationen in Polen und Skandinavien erreichen die Konzertbesucher die britische Insel. Von dort geht es musikalisch weiter über die Niederlande nach Frankreich und Spanien. Nach einem Abstecher nach Italien und in der Schweiz führt die musikalische Reise nach Österreich und zurück ins romantische Deutschland des 19. Jahrhunderts.

Zwei Künstler mit Ausnahmetalent

Bariton Andreas Beinhauer begann seine Gesangsausbildung 2007 bei Matthias Müller in Stuttgart. 2014 schloss er seine Ausbildung mit dem Master mit Auszeichnung ab. Im selben Jahr wurde ihm in besonderer Anerkennung seiner Bemühungen um das deutsche und internationale Lied der Förderpreis des Kulturfonds Baden verliehen. Wichtige Impulse für sein weiteres künstlerisches Schaffen erhielt Beinhauer in Meisterkursen und Privatstunden bei weltbekannten Sängerinnen und Sängern.

Obwohl er oft als Gast in Opern-Inszenierungen verschiedener Theater mitwirkt, bildet doch der Konzertgesang einen Schwerpunkt des schon mehrfach ausgezeichneten Sängers. Konzertreisen mit Liederabenden und Oratorien führten den Bariton schon nach Frankreich, Österreich, in die Schweiz, nach Ägypten, mit dem Verein Cape Classic nach Südafrika. Sein Repertoire reicht von sakralen Werken über Oratorien und wichtige Werke der Klassik und Romantik bis in die Musik der Gegenwart.

Ehefrau Anna Beinhauer stammt aus Polen. An der Musikhochschule Warschau studierte sie Klavier und Kammermusik, bevor sie ihr besonderes Interesse für Kammermusik 2009 nach Karlsruhe führte. 2013 machte sie dort ihren Abschluss ebenfalls mit Auszeichnung. Als Kammermusikpartnerin gewann sie seitdem zahlreiche Auszeichnungen und arbeitet auch als Klavierpädagogin.

Die Überschüsse aus den Einnahmen dieses Liederabends kommen Einrichtungen in der südafrikanischen Kapprovinz zugute zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in den Townships. Tickets git es bei derTourist-Info, Tel. 0971/ 80 48 444 oder per Email an kissingen-ticket@badkissingen.de