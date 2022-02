LKR Bad Kissingen vor 44 Minuten

Unwetter

Landkreis Bad Kissingen: Wehren in Dauerbereitschaft

Nach Tief Ylenia in der Nacht auf Donnerstag folgte Tief Zeynep in der Nacht auf Samstag. Der Landkreis kam glimpflich davon, es blieb bei Sachschäden und das Hochwasser sank am Sonntag.