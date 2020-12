Rund 1,18 Millionen Corona-Infektionen wurden bis heute in Deutschland nachgewiesen. Covid-19 wird nach wie vor als Krankheit von vielen verharmlost, schließlich sei die Zahl der Todesfälle mit aktuell rund 19 000 in Deutschland noch relativ gering. Die Redaktion hat in den vergangenen Wochen bereits mehrfach über schwere Krankheitsverläufe berichtet, nun haben wir einen jungen Mann mit Mitte 20 aus dem Landkreis Bad Kissingen interviewt, der sich im Frühjahr mitten in der ersten Welle angesteckt hatte. Unterwegs waren er und seine Freundin mit einer Gruppe aus 80 Skifahrern , von denen 50 positiv getestet wurden. Er möchte anonym bleiben, weil er sowieso schon oft auf seine Erkrankung angesprochen wird. Wir nennen ihn hier deshalb Andreas Baumann.