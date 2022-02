Münnerstadt vor 1 Stunde

Autounfall

Drei Verletzte nach schwerem Unfall: Frontalcrash zweier Autos

Im Auslauf einer Kurve stießen zwei Autos am Mittwochmittag (23.2.2022) in Münnerstadt frontal aufeinander. Dabei verletzten sich drei Personen, die in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten.