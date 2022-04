Eine Spende in Höhe von 6700 Euro konnte der Vorstand der Sängergruppe Bad Kissingen vor einigen Tagen jeweils zur Hälfte an die bundesweite "Aktion Deutschland hilft" sowie an die regionale Initiative "Hilfe für die Ukraine" überweisen. Die Summe war beim Wohltätigkeitskonzert zugunsten der Ukraine am 27. März im Regentenbau zusammengekommen, der mit der ukrainischen Nationalhymne sowie der Europahymne unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Jörg Wöltche abschloss. Die Schirmherrschaft hatte Oberbürgermeister Dirk Vogel (SPD) übernommen. "Das Konzert war uns eine Herzensangelegenheit", versicherte der Vorsitzende der Bad Kissinger Sängergruppe, Guy Ramon, bei Übergabe des symbolischen Schecks an Ganna Kravchenko, Organisatorin der regionalen Initiative "Hilfe für die Ukraine". Von der Idee bis zum Konzert blieben nur zwei Wochen Zeit. Doch schon nach wenigen Telefonaten hatte der Vorstand der Sängergruppe die spontane Zusage von fünf der in der Sängergruppe vereinten 32 Chöre, des Kammerorchesters Bad Kissingen und der Staatsbad Philharmonie. Alle Mitwirkenden verzichteten auf Reisekosten oder sonstige Aufwandsentschädigungen. Die Staatsbad GmbH hatte den Max-Littmann-Saal mit Personal und Technik kostenfrei zur Verfügung gestellt und für den reibungslosen Ablauf gesorgt. "Alles war ausgezeichnet organisiert. Es war ein emotionales Erlebnis", war Guy Ramon noch immer die Freude über den gelungenen Abend anzumerken, den er selbst gemeinsam mit der aus der Ukraine stammenden Mezzosopranistin Larissa Desch mit solistischen Gesangseinlagen bereicherte. Auch die etwa 650 Zuhörer waren begeistert und spendeten großzügig für die Ukraine. So waren gleich nach Konzertschluss 6350 Euro zusammengekommen, die Weinwerk-Inhaberin Kathrin Baier-Buttler mit dem Erlös aus dem Pausenverkauf um 277,50 aufstockte: "Alles, was in der Kasse war." Zu guter Letzt sammelte noch die Sängervereinigung Burkardroth an ihrem nachfolgenden Probeabend 72,50 Euro, um damit die Gesamtsumme auf glatte 6700 Euro aufzurunden. Die eine Hälfte der Spendensumme ging an die bundesweite "Aktion Deutschland hilft", den Zusammenschluss deutscher Hilfsorganisationen für Katastrophenhilfe in Bonn, der aktuell in der Ukraine-Hilfe engagiert ist. Die andere Hälfte der Summe wurde der privaten Landkreis-Initiative "Hilfe für die Ukraine" überwiesen, die die beiden im Landkreis lebenden Ukrainerinnen Olena Albert und Ganna Kravchenko nur wenige Tage nach Kriegsbeginn gegründet hatten. Seitdem erreichten die Initiative bereits Geldspenden in Höhe von etwa 30 000 Euro sowie unzählige Sachspenden, die schon in drei Lastwagen in die Ukraine geliefert wurden. Ein vierter Hilfstransport in die Ukraine wird gerade vorbereitet.

Vom Bargeld, also auch von der Spende der Bad Kissinger Sängergruppe, werden wieder Medikamente und medizinisches Material gekauft, das an Helfer in der Ukraine übergeben und von diesen an Krankenhäuser in den bombardierten Städten verteilt wird.

"Es war eine würdige Veranstaltung und ein tolles Signal aus der Welterbe-Stadt", schilderte Oberbürgermeister Dirk Vogel seinen persönlichen Eindruck vom Konzertabend.