Die Verantwortlichen in der Region sollten dafür sorgen, dass für Kaffeebecher, Essensboxen und ähnliches ein Pfandsystem mit Mehrwegbehältern entsteht, die überall abgegeben werden können. Das hat mehrere Gründe.

Zusammenarbeit gut für Gäste und Restaurants

Nicht nur, aber vor allem in der Zeit der geschlossenen Restaurants, haben viele sich Gerichte zum draußen oder zu Hause Essen mitgenommen. Das Problem dabei ist der Müll, der dadurch entsteht. Firmen produzieren Plastikverpackungen, die die Nutzer nach einmaliger Benutzung wieder wegwerfen - und die Entsorgung kostet.

Und das, obwohl eine Lösung so nahe ist: Mehrweg. Aber organisiert: Zwar schaffen es einzelne, wie Don und Tina Vito auf zu lesen, das mit ihrem Restaurant selbst auf die Beine zu stellen. Der Nachteil: Wer nur einmal dort Essen abgeholt, kommt nicht immer zeitnah wieder an dem Ort vorbei, um die Behälter zurückzugeben. Sinnvoller ist es, wenn Restaurants zusammenarbeiten und Gäste die die Behälter in vielen Gastronomiebetrieben abgeben können.

Gesetz kommt 2023

Schon jetzt damit zu beginnen, ein Mehrwegsystem in der Region zu etablieren, ist in Anbetracht eines neuen Gesetzes sinnvoll: "Restaurants, Bistros und Cafés, die Essen für unterwegs oder To-Go-Getränke verkaufen, sind ab 2023 verpflichtet, ihre Produkte auch in Mehrwegverpackungen anzubieten", heißt es vom Bundesumweltministerium.

Mehrweg wird also kommen. Jetzt ist die Zeit, ein einheitliches System für die Region zu schaffen. So bleiben Gastronomen nicht auf den Kosten von verschollenen Boxen sitzen und Gäste haben es leichter, ihre Behälter wieder abzugeben. Die Frage ist nur, wer sich dafür verantwortlich fühlt und sich darum kümmert.

