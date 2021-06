Mit insgesamt 25 Konzerten startet der Kissinger Sommer am 20. Juni. Einzelne Programme finden aufgrund der noch geltenden Abstandsregelungen als Doppeltermin statt, einige wenige Programme mussten aufgrund der Pandemie ersetzt oder geändert werden, heißt es in einer Pressemeldung.

Das ursprünglich geplante Motto "Fin de Siècle - Erinnerungen an eine Epoche" spiegelt sich immerhin noch in 14 der 25 Programme wider. Hier wird der Blick auf die Musik des späten 19. Jahrhunderts und die Regierungszeit des Prinzregenten Luitpold gelenkt. In einigen Fällen musste das spätromantische Repertoire durch kleinere klassische Orchesterbesetzungen ersetzt werden, um die geforderten Abstände auf der Bühne einhalten zu können.

Der Kissinger Sommer 2021, das letzte Festival unter der Intendanz von Tilman Schlömp, passt sich den Corona-Bedingungen an und sorgt mit einem Hygienekonzept für die Sicherheit. Dazu gehören Saalpläne mit Abständen und ein Besucher-Leitsystem.

Aufgrund der schwierigen Bedingungen für internationale Reisen mussten die Gastspiele des Royal Philharmonic Orchestra und des BBC Symphony Orchestra abgesagt werden. Es ist dem Kissinger Sommer jedoch gelungen, für das Wochenende 2. bis 4. Juli sehr hochkarätigen Ersatz zu finden, heißt es in der Pressemeldung. Am 2. Juli spielt die Dresdner Philharmonie unter der Leitung von Lionel Bringuier mit dem Pianisten Kirill Gerstein das zweite Klavierkonzert von Johannes Brahms, so dass die Festivalbesucher nun innerhalb weniger Tage in den Genuss beider Brahms-Klavierkonzerte kommen können. Für den 3. Juli konnte der Kissinger Sommer die weltweit gefeierte Sopranistin Diana Damrau für ein Recital gewinnen, auf dem Programm stehen Werke von Clara und Robert Schumann, spanische Lieder und Klavierlieder von Richard Strauss. Am 4. Juli präsentieren die Bamberger Symphoniker unter ihrem Chefdirigenten Jakub Hrusa zwei virtuose Solokonzerte von Sergei Prokofiew und Bohuslav Martin. Solisten sind der Erste Preisträger des Kissinger KlavierOlymps 2020, Sergey Tanin, und der Geiger Frank Peter Zimmermann. Das für den 5. Juli geplante Schülerkonzert des BBC Symphony Orchestra findet als Workshop mit Schüler*innen aus Bad Kissingen und Dozent*innen des BBC Symphony Orchestra im digitalen Raum statt. Eine Präsentation der Ergebnisse wird im Rahmen der Projektionen auf die Springbrunnenfontäne im Kurgarten zu sehen und zu hören sein.

Ebenfalls der Pandemie zum Opfer fiel das szenische Projekt des Kissinger Zukunftslabors ("Fidelio") und die Meisterkurse mit Pianist Jerome Rose (USA). Neu hinzugekommen ist das Festivalwochenende 10. und 11. Juli, das, eingebettet in zwei klassische Programme, eine Jazzmatinee und die Kissinger LiederWerkstatt präsentiert. Am 10. Juli spielt mit dem Goldmund Quartett der Erste Preisträger des Kammermusikpreises der Jürgen Ponto-Stiftung zur Förderung junger Künstler Werke von Puccini, Beethoven und Schubert. Die Jazzpianistin Olivia Trummer gestaltet das Jazz Breakfast am Sonntagmorgen, am Nachmittag folgt die Kissinger LiederWerkstatt mit Uraufführungen von Alexandra Filonenko, Ann Cleare, Steffen Schleiermacher, José María Sánchez Verdú und Manfred Trojahn. Die Kompositionsaufträge der Kissinger LiederWerkstatt werden exklusiv gefördert durch die Anton und Katharina Schick Stiftung. Ein Gipfeltreffen von zwei Ersten Preisträger*innen des Kissinger KlavierOlymps beschließt das neu hinzugekommene Konzertwochenende. Elisabeth Brauß (Erster Preis 2016) und Emre Yavuz (Erster Preis 2017) spielen Werke von Ludwig van Beethoven.

Auf einen Blick

Programmhöhepunkte: Zu den Highlights des Festivals gehören mehrere Auftritte des Pianisten Igor Levit und ein Konzert des Festivalorchesters des Kissinger Sommers. Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen spielt unter der Leitung von Paavo Järvi. Weitere langjährige künstlerische Partner sind das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, das mit Kent Nagano ein klassisches Programm mit Werken von Beethoven und Schubert präsentiert, und die Bamberger Symphoniker, die unter der Leitung ihres Chefdirigenten Jakub Hrusa zwei Abende, darunter das Abschlusskonzert mit einem tschechisch-spätromantischen Programm, gestalten. Aufgrund von pandemiebedingten Verschiebungen erklingt das neue Programm des Chores des Bayerischen Rundfunks und der Franui Musicbanda "Ich wand're in die Berge" als Uraufführung im Kissinger Sommer.

Sopranistin Golda Schultz, der Pianist Igor Levit oder der Countertenor Valer Sabadus gastieren, Ensembles wie das Klavierduo Herbert Schuch-Gülru Ensari, das Duo Lily und Mischa Maisky oder Mitglieder des Danish String Quartett bieten ausgefallene Programme.

Im Luitpoldbad open-air präsentieren Max Mutzke und die Pianistin Marialy Pacheco ihr "Duet"-Projekt. Jazz-Lunch und Picknick-Konzert runden das Angebot ab.

Tickets gibt es unter Tel. 0971/804 84 44 (Montag bis Freitag von 8.30 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 14 Uhr) sowie unter kissingenticket@ badkissingen.de und http://www.kissingersommer.de.

Shuttle Für Besucher aus Würzburg und Fulda bietet der Kissinger Sommer an mehreren Konzerttagen einen Shuttle-Bus an. Die Bustransfers sind beim Ticketkauf buchbar.