77, 86, 130, 81, 64, 30, 44. Insgesamt: 512. Das ist die Anzahl der neuen Corona-Fälle, die in den zurückliegenden sieben Tagen vom Landratsamt Bad Kissingen für den Landkreis registriert wurden. Mitte vergangener Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz knapp unter der 400er-Marke. Aktuell beträgt der Wert für den Landkreis nach Berechnung des Staatlichen Gesundheitsamts 493,4 (Stand: 17. November). Zwischenzeitlich hatte die Sieben-Tage-Inzidenz auch die 500er-Marke schon deutlich überschritten.

Angesichts dieser hohen Infektionszahlen gestaltet sich die Nachverfolgung der Personen, die mit einer oder einem Corona-Infizierten Kontakt hatten, schwierig bis unmöglich. "Das Gesundheitsamt Bad Kissingen ist ständig bemüht, alle Kontakte zu erfassen", teilt die Pressestelle des Landratsamts auf Anfrage mit. "Das ist jedoch auf Grund des massiven Anstiegs der Fallzahlen nicht mehr zu leisten."

Kontaktnachverfolgung nicht mehr umfassend möglich

Bereits Ende Oktober mussten bei der Kontaktnachverfolgung Prioritäten gesetzt werden, wie das Landratsamt damals meldete. Das Gesundheitsamt könne sich aktuell nur noch auf Haushalts- und Familienangehörige konzentrieren sowie auf Vorerkrankte oder Personen, die in Einrichtungen wie etwa einem Pflegeheim leben, heißt es auch jetzt. Diese Vorgehensweise entspricht der Containment-Strategie des Bayerischen Gesundheitsministeriums. Weitere Kontaktpersonen sollen demnach von den Infizierten selbst benachrichtigt werden.

Zurück auf die Kreisebene: Wie lange dauert es im Schnitt, bis Kontaktpersonen vom Gesundheitsamt informiert werden? Je nach Anzahl der Kontakte könne das durchaus drei bis vier Stunden oder mehr in Anspruch nehmen, erklärt die Pressestelle des Landratsamts auf Anfrage. Dies sei auch abhängig von der Erreichbarkeit der Betroffenen. Häufig müssten zudem deren Telefonnummern erst recherchiert werden.

Stark gestiegener Informationsbedarf bei den Betroffenen

Weiter berichtet die Pressestelle, dass der Informationsbedarf der Betroffenen stark gestiegen sei. "Zudem fehlt den Bürgerinnen und Bürgern immer häufiger das Verständnis, warum wir so handeln müssen - also warum wir beispielsweise in einem bestimmten Fall eine Quarantäne anordnen müssen." Aktuell befinden sich dem Landratsamt zufolge 325 Kontaktpersonen in Quarantäne.

Im Bereich der Kontaktnachverfolgung - auch Contact-Tracing genannt - unterstützen das Amt derzeit 42 Kräfte. 26 davon in Vollzeit und 16 in Teilzeit. Neun Frauen und Männer wurden dabei aus anderen Behörden hinzugezogen. Außerdem arbeiten zehn Bundeswehrsoldaten - jeweils fünf im wöchentlichen Wechsel - im Contact-Tracing-Team, wie die Pressestelle berichtet. "Die Zahl der CTT-Kräfte reichte in den vergangenen 1 ¾ Jahren von null bis zum heutigen Ist-Zustand, immer wieder musste in diesem Bereich Personal auf- und abgebaut werden."

Insgesamt sei angesichts der Infektionslage die Nachfrage seitens der Bürgerinnen und Bürger extrem gestiegen. "Sowohl am Bürgertelefon als auch an den Telefonen im Gesundheitsamt stehen die Leitungen nicht still. Im Gesundheitsamt hat man deshalb nachmittags zusätzliche Telefondienste eingerichtet", erklärt die Pressestelle. Das Bürgertelefon soll aktuell hingegen noch nicht auf den Nachmittag ausgeweitet werden.

Die aktuellen Corona-Zahlen des Landkreises Bad Kissingen im Überblick

Derzeit sind im Landkreis 755 Personen mit dem Coronavirus infiziert, davon werden 16 stationär behandelt. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (475), Hammelburg (175), Bad Brückenau (105). Gegenüber dem Vortag sind 43 weitere Personen genesen, wie das Landratsamt mitteilt (Stand: 17. November).

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 5 367 Corona-Fälle (ein Fall wurde storniert) erfasst. Als gesundet gelten inzwischen 4 499 Personen. 114 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. Gegenüber dem Vortag ist laut Pressemitteilung eine weitere Person verstorben, die mit Covid-19 infiziert war. Diese war, wie das Landratsamt berichtet, über 80 Jahre alt, hatte mehrere Vorerkrankungen und lebte zuletzt in einem privaten Haushalt. Die Person war vollständig geimpft.

Betroffene Einrichtungen: Helios St. Elisabeth Krankenhaus, Bad Kissingen: 1 Mitarbeiter/in; Median Frankenparkklinik, Bad Kissingen: 1 weitere/r Mitarbeiter/in; Wohnheim Maria Bildhausen: 1 weitere/r Bewohner/in; Grundschule Ebenhausen: 2 Schüler/innen; Grundschule am Mönchsturm, Hammelburg: 1 Schüler/in; Mittelschule Bad Brückenau: 2 weitere Schüler/innen; Realschule Bad Kissingen: 2 weitere Schüler/innen; Henneberg Grundschule, Bad Kissingen: 1 weitere/r Schüler/in; Frobenius-Gymnasium Hammelburg: 1 weitere/r Schüler/in; Maria Stern Kindergarten, Hausen: 1 weiteres Kind.