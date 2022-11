Das lange Warten hatte sich gelohnt für die "Schellünner" aus Waldfenster. Es wurde wieder die Kirmes gefeiert und der traditionelle Kirmesspruch "Und wenn die Stern vom Himmel falle, die Waldfensterer Kirmes wird gehalle!" während der Kirmesbaumaufstellung durch das Dorf gerufen.

Es war für die durchführenden Vereine Feuerwehr, Musikverein und Sportverein Waldfenster eine besondere Kirmes, so eine Pressemeldung der Veranstalter. Es tanzten am Samstagabend gleich drei Jahrgänge ihre Extratour. Die zwei Jahrgänge, die wegen der Pandemie abgesagt werden mussten, holten ihre Tradition nach. Denn es sei wichtig, so etwas mal mitgemacht zu haben, weil dies die Dorfgemeinschaft unwahrscheinlich stärke, heißt es weiter. In Waldfenster halte Jung und Alt zusammen. Ob beim Baumaufstellen, als auch beim Feiern, so die Aussagen der Vereinsvorsitzenden. Am Freitag gab es das Warm up mit Max Morber an der Anlage.

Baum aus dem Wald getragen

Der Kirmesbaum wird traditionell noch von der Jugend aus dem Wald getragen, so Roland Schlereth, 1. Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Waldfenster. Nach der Baumaufstellung spielte der Musikverein unter der Leitung von Sebastian Schlereth. Am Samstagabend nach dem Kirmesessen, heizte die Band "Horch" mit Ihrer Spitzenmusik ein. Nach Waldfenster kommen wir gerne, so Sängerin Franziska Quiecker. Alle drei ausrichtende Vereine blicken auf eine einmalige und unvergessliche Veranstaltung zurück und ziehen ein positives Resümee.