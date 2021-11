Bäume spenden ist in heutiger Zeit mehr als nur ein Trend. Angesichts dramatischer Klimaveränderungen - und dem harten Ringen um die Limitierung des Schadstoff- Ausstoß - sollte diese Idee eigentlich global Fuß fassen. Sind es nicht Bäume und Sträucher, die natürlich und nachhaltig im Kampf zur Klimarettung an vorderster Front stehen?

Der Landkreis und die Heiligenfeld Gruppe gingen mit nachahmenswertem Beispiel voran. Insgesamt 60 Bäume und Sträucher wurden im ehemaligen Gemüse- und Obstgarten der Franziskaner-Mönche in der Bayerischen Musikakademie Hammelburg gepflanzt. Hintergrund der Aktion war der 60. Geburtstag von Landrat Thomas Bold, zu dem ihm die Klinik-Gruppe aus Bad Kissingen symbolisch die Bäume und Sträucher schenkte, die jetzt in die Erde gegraben wurden.

Damit wird dem nachhaltigen Naturschutz Rechnung getragen, aber auch dem sozialen Engagement von Heiligenfeld in der Region.

Regional aktiv

"Regional aktiv zu werden ist für uns eine Selbstverständlichkeit", bestätigt die Geschäftsleitung mit Blick auf weitere Aktionen wie die Weihnachts-Spenden für sozial-caritative, kulturelle und ökologische Projekte, bei denen immer Wert daraufgelegt wird, dass es sich um nachhaltige Ideen handelt. Bei der Umweltmanagement-Zertifizierung des gesamten Unternehmens ist die umweltorientierte Außengestaltung ein wichtiger Baustein. Exemplarisch sei der Baumlehrpfad vor der Parkklinik Heiligenfeld genannt.

"Klimaschutz beginnt vor der Haustüre. Deshalb packen wir selbst mit an und pflanzen Bäume in unserem Umfeld. Uns ist wichtig , dass wir die Ressourcen der Natur schonen und ihr etwas zurückgeben", betont Michael Lang, Geschäftsführer der Heiligenfeld Gruppe und fügt hinzu: "Unser Geschenk soll auch zeigen, wie wir in der Region verwurzelt sind".

"Herzlichen Dank für dieses außergewöhnliche Präsent über das ich mich wirklich sehr freue. Es ist eine tolle Idee in vielerlei Hinsicht. Die jungen Bäume und Sträucher sind nicht nur aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Sie bieten auch Tieren einen Lebensraum und bereichern das Leben von uns Menschen, indem sie Ruhe und Schatten spenden. Zudem sind Streuobstwiesen charakteristisch für unseren Landkreis und ein wichtiger Bestandteil unserer Kulturlandschaft”, so der Landrat, der hinzufügte: "Das Schönste an diesem Geschenk ist die dauerhafte Erinnerung, die ich mit vielen Menschen teilen kann."

Im Vorfeld der Pflanzung lud Bold als Vorsitzender des Trägervereins Bayerische Musikakademie gemeinsam mit Verwaltungsleiterin, Bernadette Roßberg, seine Gäste zu einem Rundgang ein, denen er die gelungene Umsetzung des ehemaligen Klosters als Teil der Musikakademie präsentierte.

Die neuen Pflanzen säumen an der Klostermauer den ehemaligen Nutzgarten, in dem dem Vernehmen nach eine Freilichtbühne entstehen soll. Hier können Menschen unter den Bäumen und Sträuchern Theateraufführungen, Konzerte und ähnliches zur warmen Jahreszeit in einer herrlichen Umgebung genießen und der Muse frönen.